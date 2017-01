Schweine mit Messer getötet

Vor dem Amtsgericht Schwetzingen ist ein 63-jähriger Hockenheimer wegen Tierquälerei zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Anklage hatte dem Landwirt vorgeworfen, über mehrere Jahre zahlreiche Schweine und Ferkel ohne Betäubung mit Stichen in den Hals getötet zu haben. Außerdem habe er Schweineabfälle offen entsorgt, obwohl sie Krankheitserreger enthalten haben sollen.

Insgesamt 60 Taten dieses "unbarmherzigen Vorgehens" hatte die Staatsanwaltschaft aufgelistet. Wer einem Wirbeltier Schmerzen zufügt, macht sich strafbar. Das Betäuben und Töten von Tieren bei einer Hausschlachtung darf nur von Personen durchgeführt werden, die über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass Huftiere wie Rinder, Pferde, Schweine, Schafe oder Ziegen sowie Geflügel oder Kaninchen nur nach Betäubung durch Blutentzug getötet werden dürfen. Die tierischen Nebenprodukte müssen gemäß den gesetzlichen Vorgaben entsorgt werden. Die Entsorgung über den Hausmüll ist nicht zulässig.

Tierhaltung schon länger verboten

Der 63-Jährige hatte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt. Er habe nur in einem Fall bei einem nicht betäubten Ferkel mit dem Messer zugestochen. Das Bolzenschussgerät habe er nicht verwenden wollen. Der Landwirt darf schon seit einiger Zeit keine Tiere mehr halten. Seinen Hof hat er verpachtet. Sein Mandant sei in finanzielle Schwierigkeiten geraten, gab Verteidiger Eric Schuh zu Protokoll. Von der Schweinezucht habe er nicht leben können, in den letzten Jahren habe es auch keine Einkünfte mehr gegeben. Jetzt seien alle Tiere weg.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah eine Vielzahl von Taten über einen langen Zeitraum. Es bestehe die Gefahr, dass der Angeklagte weitere Tierquälereien begehen werde, er zeige wenig Unrechtsbewusstsein. Sie forderte zehn Monate Gefängnis auf Bewährung und eine Geldstrafe von 200 Euro.

Sein Mandant habe sich kooperativ gezeigt und an der Aufklärung mitgewirkt. Die zehn Monate seien "nicht schönzurechnen". Die Forderung sei angemessen, vielleicht könne die Geldstrafe in gemeinnützige Arbeit umgewandelt werden. Richterin Daniele Schrade urteilte auf zehn Monate zur Bewährung. Der 63-Jährige darf drei Jahre keine Nutztiere halten. Er habe die Tierquälerei lange betrieben. Die Geldauflage wandelte die Richterin in 300 Stunden gemeinnützige Arbeit um.