„Sechser“ bringt rund 570 000 Euro

Jahresauftakt nach Maß für einen Lottospieler aus dem Raum Hockenheim: Bei der Mittwochsziehung - es war die 5.555 Ziehung in der Geschichte des Lotto 6aus 49 - sagte er die sechs Richtigen korrekt voraus, verpasste den zweistelligen Millionenjackpot aber um die Superzahl. Für den "Sechser" sprangen immerhin rund 570 000 Euro heraus.

Der Glückspilz verzeichnete die Gewinnzahlen 1, 2, 14, 17, 25 und 49. Der "Sechser" ist genau 570 987,70 Euro wert. Den Eintritt in den Club der Millionäre verpasste der Tipper denkbar knapp: Als Superzahl war die 3 auf seinem Spielschein vermerkt, die 5 fiel am Mittwochabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl hätte er sich die Jackpotsumme von über 31 Millionen Euro mit einem Schleswig-Holsteiner geteilt.

Gewinner noch nicht bekannt

Wer hinter dem Gewinner aus dem Raum Hockenheim steckt, ist Lotto Baden-Württemberg noch nicht bekannt. Der Tipper hatte seinen Spielschein anonym gespielt. Zum Abruf des Gewinns bleiben jetzt 13 Wochen Zeit. Dafür ist die Spielquittung entscheidend. Den letzten "Sechser" im Raum Hockenheim hatte es im Dezember 2015 gegeben - damals waren es knapp 340.000 Euro. zg