Sehenswertes Kaleidoskop in Form und Farbe

Kunst besticht, wo sie als Mythos nach Betrachtern verlangt, die mit wachem Geist ihren Eigensinn ins Gefügte zeichnen. So hat es der Hockenheimer Kunstverein immer gehalten, in seiner Geschichte nie Triviales gezeigt und in den vergangenen 15 Jahren stets Mut zur Größe bewiesen.

Nicht nur die Vorsitzende, Gisela Späth, hätte an diesem sonnengetränkten Nachmittag in der Zehntscheune vermutlich Romane darüber zu erzählen, was genreprägende Künstler für Spuren in der Rennstadt hinterließen. Doch warum lassen wir nicht einfach die Kunst sprechen, die eineinhalb Jahrzehnte wegweisendes Engagement mit einer Schau über "Mensch und Natur" ins passende Licht setzen. Hören wir hin! Denn Kunst mag vielleicht nicht von sich aus zu sprechen, hat uns aber unendlich viel zu sagen - wenn wir sie nur lassen.

Frühlingshaft heiter

„Mensch und Natur“ Die Ausstellung umfasst insgesamt 43 Arbeiten der Künstler Irmgard Weber, Heidi Karle und Bernhard Reißfelder, die in der gesamten Zehntscheune gezeigt werden. Sie ist gleichzeitig die Jubiläumsausstellung und das erste Event im 15. Jahr des Hockenheimer Kunstvereins. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 15. April. Die Öffnungszeiten bis dorthin sind mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 13 und am Sonntag, den 9. April von 15 bis 17 Uhr. Ansonsten ist sie nach Vereinbarung zu sehen. mer

Während Anke Palmer und Gisela Höfer an Querflöte und Geige frühlingshaft Heiteres wie eine Klangwolke durch die Lüfte schweben lassen, fliegt der Blick ein erstes Mal durch den Raum - die Malereien von Heidi Karle im Blick. Um es gleich vorwegzusagen: Wir werden mit den Widersprüchen in ihrem Wirken leben müssen. Während die Serie "Die an mir vorbei gehen" schwärzlich-kohlige Wesen mit verschmierten Gesichtszügen preisgibt, die sich ihre zarte Natur längst abgestreift haben, gelingt dem nackten "Mädchen" ein fast schon sensitiver Abglanz naturalistischer Erotik, für den es nicht mehr als ein paar grobe Konturen braucht. Den Rest füllt unsere Fantasie ganz und gar aus.

Acryl trifft auf Tusche

Die Pointe wartet ein Stockwerk höher: Mit schwungvoller Verve für die Ewigkeit gebannt, zeichnen schwarze Hiebe "Lebenslinien" auf die Leinwand und zeigen schließlich, wie reizvoll sich ein Kontrast zwischen Acryl und Tusche, zwischen finsterer Melancholie und erdiger Empathie ergeben kann. Wenn man ihm nur erlaubt, Raum zu greifen.

Wie von einer anderen Welt greift Irmgard Weber nach dem Pinsel. Ihre großformatigen Acryl-Arbeiten haben das Konkrete im Sinn - und präsentieren es im Fertigen doch als abstraktes Farbspiel verwobener Gewissheiten. Eine gefügte Natur nach Maß. Denn "Gewässer" und "Sumpfblüten" sind bei ihr nicht in einfachem Blau oder Grün manifestiert - vielmehr verkörpern sie in Schichten gebündelte Farb-Melange-Reize, die nachhallen.

Wie zielsicher Webers Arbeiten dabei zwischen kühlen, fast weißen Tönen und wärmendem Ocker vermitteln, imponiert. Den zupackenden, grob geformten "Land-Frauen" geben die so gefassten Kompositionen einiges an Milde, dem Panorama "Vor Island" eine solch atmosphärische Kraft, dass man sich den skandinavischen Staat nicht nur auf der Stelle als herrliches Lenz-Paradies vorstellen kann, sondern auch den Brandmelder direkt neben dem Gemälde augenblicklich verzeiht.

Zum Finale noch einmal Organisches spüren. Aus Kiefer und Fichte in subjektive Wahrheiten übersetzt, sind die skulptural-realistischen Menschenbilder ein authentischer Lebensraum, der so eigenwillige wie wirkungsstarke Antworten auf die Frage nach der richtig geformten Natur finden.

Denn Bernhard Reißfelder verwendet für seine Arbeiten ganz bewusst kein Waldholz, dem das Leben schon von sich aus inhärent wäre. Vielmehr bestimmen Bau- und Werkholz seinen künstlerischen Kosmos. Die Aufgabe, sie mutet riesig an: Aus Klötzen wieder Leben machen. Einen "Jungen auf E-Einrad" mit blauer Hose, "Vater und Kind", gar einen "Mann mit Platte", der sich und die eigene Stofflichkeit gleich selbst reflektiert. Wer genau hinsieht, dem wird nicht entgehen, dass die Skulpturen kaum lackiert, fast schon spartanisch in diese Welt gesetzt sind. Stellenweise konnten sie sich von ihrem in Form gesägten Strukturdasein noch nicht ganz lösen, doch wer die "Junge Frau mit S" samt festem Zopf und nackter Schönheit in die Sonne schauen sieht, mag keinen Zweifel haben, dass sie den Absprung in die ungeschminkte Freiheit finden wird.

Die Kunst erhebt das Wort

Ohne Zweifel werden an diesem Nachmittag auch Kunsthistorikerin Martina Wehlte und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg so richtige wie rühmende Worte für diese Ausstellung finden, die als Kaleidoskop in Form und Farbe überzeugt, das in den kommenden Wochen noch so einige neugierige Köpfe anlocken wird. Doch so manches Mal erhebt die Kunst ganz allein das Wort - und verschafft ihren Machern und Ermöglichern ohne jedes Zutun so die größte Ehre.