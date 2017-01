Sie starten rockig ins Jahr

Das neue Jahr wird im Kulturhaus Pumpwerk mit viel Rock und Pop begrüßt. Die Zap-Gang veranstaltet am Donnerstag, 5. Januar, um 21 Uhr eine Party, die die Kleinkunstbühne in einen waschechten Live-Club verwandelt. Bei der Band ist der Name P rogramm: Respektlos "zappen" sich die sechs Musiker seit 1991 durch fast alle Musikprogramme, von Beat-Club bis MTV.

Die Zap-Gang spielt Soul, Funk sowie Rock'n'Roll zum Mitmachen für Beine und Ohr. Außerdem Rock, Klassiker von Steve Miller und Van Halen bis zu den Red Hot Chili Peppers und der Bloodhound Gang.

Die Mischung ist einfach hochexplosiv. Zap-Gang, das heißt Blues, Soul, Rock'n'Roll, Pop, Rock und Grunge in einem Programm, eben einmal das komplette Programm "durchgezappt". Markenzeichen der Zap-Gang sind zweifellos die beiden Sänger Walter Batzler und Torsten Baier sowie der satte Gitarrensound, getragen von einer kernigen Rhythmusgruppe.

Tickets noch erhältlich

Karten für 8 Euro (6 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) sind an allen Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. Auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden. zg