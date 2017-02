Siegel ist seit 65 Jahren TTCler

In rekordverdächtig schneller Zeit ging die Generalversammlung des Tischtennisclubs 1932 im Restaurant "Zur Pfalz" über die Bühne. "Der TTC ist weiterhin exzellent aufgestellt", lautete das Fazit des Vorsitzenden Michael Vetter, der sich neben der einstimmigen Bestätigung des Vorstands über eine ebenfalls rekordverdächtige Ehrung freute.

Vetter überreichte dem Ehrenmitglied Hermann Siegel neben einer Urkunde einen Aufsteller als Dank für jahrzehntelange Vereinstreue. Siegel ist seit über 65 Jahren Mitglied des Tischtennisclubs - das haben vor ihm mit Erich Essig und Egon Arnold bislang nur zwei weitere TTCler geschafft. Siegel war zu seiner aktiven Zeit jahrelang eine Stütze der zweiten Mannschaft gewesen und hat 1958 den Kreismeistertitel geholt.

Kurz und knapp fielen die Berichte des Vorstands aus. Geschäftsführer Thomas Geier sprach von einer konstanten Mitgliederzahl (derzeit 148), Kassenwart Marc Bühler verkündete einen Gewinn. Dieser sei umgehend in die Bezuschussung neuer Trikotsätze investiert worden, gab er weiter bekannt. Größter Ausgabenposten des TTC seien die Bezüge der Nachwuchstrainer.

Geehrte und neuer Vorstand Für 65-jährige Mitgliedschaft wurde Hermann Siegel geehrt, für 25-jährige Vereinstreue Ralph Adameit. Vorstand: Vorsitzender Michael Vetter, Geschäftsführer Thomas Geier. Kassenwart Marc Bühler, Sportwart Roland Wolff, Jugendleiter Albert Münch, Vergnügungswart Ulli Steinle, Beisitzer Rolf Zahn. Kassenprüfer: Ralph Adameit und Hans-Dieter "Sam" Mechler. rad

Erste Mannschaft auf Meisterkurs

Für den Satz "Investitionen in die Jugend sind immer gut angelegt" erntete Bühler die Zustimmung der Versammlung. Hatte die erste Mannschaft in seinem vergangenen Bericht noch Kritik einstecken müssen, meldete Sportwart Roland Wolff nun erfreut, dass sich das Aushängeschild des Vereins in der Bezirksliga auf Kurs Richtung Meisterschaft befindet und mit Stefan Trotter (vom TTC Ketsch) zudem noch eine erhebliche Verstärkung erhalten habe.

Mannschaftsübergreifend habe der Trainingsbesuch zugenommen, was sich in den Resultaten der einzelnen Teams widerspiegle. Lediglich der Umgang mit den Materialien lasse ab und an zu wünschen übrig, mahnte Wolff die Spieler zu mehr Rücksicht.

Wolff übernahm auch den Bericht des studienbedingt fehlenden Jugendleiters Albert Münch. Die Situation im Nachwuchsbereich bezeichnete dieser als gut, wenngleich man in der laufenden Saison nur vier Schüler- und Jugendmannschaften gemeldet habe.

Roland Wolff gab in diesem Zusammenhang als Leiter der Kooperation Schule-Verein bekannt, dass diese zur Nachwuchsgewinnung mittlerweile unentbehrlich geworden sei. Von aktuell 24 Jugend- und Schülerspielern kommen 20 aus dem Erfolgsprojekt mit den Hockenheimer Grundschulen. TTC-Vorsitzender Michael Vetter blickte in seinen Schlussworten auf ein "wieder einmal erfolgreiches Jahr für unseren Tischtennisclub" zurück. rad