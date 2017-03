Die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Verkehr des Gemeinderates findet am Montag, 3. April, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen fünf Punkte. Für den Verbindungsweg Südring - Kraichbachweg (Straßen- und Wegebauarbeiten) wird der Auftrag vergeben. Die Telekom Deutschland hat einen Antrag zum Rückbau öffentlicher Telefonstellen in Hockenheim gestellt. Der Auftrag für landschaftsgärtnerische Pflegearbeiten an der Parkanlage Evangelischer Kirchengarten und Stadtzentrum, Hockenheim Ost und Hubäcker sowie Berlinallee, Parkplätze und Wasserturmallee (jeweils für die Jahre 2017 bis 2019) ist zu vergeben.

Die Tagesordnung wird durch Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen aus der Mitte des Gremiums und Fragen aus dem Kreis der Zuhörer abgerundet. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. zg