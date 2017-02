Spaß auf Eis und Schnee

Flott übers glatte Parkett - oder gemütlich auf dem Stuhl: Die Schüler hatten ihre Freude. Vorneweg sausen Calvin und Max. © Privat

Passend zur kalten Jahreszeit veranstaltete die Gustav-Lesemann-Schule ihren Wintersporttag. Für die Jungsportler der Klassen 1 bis 8 wurden zwei Aktivitäten angeboten: Schlittschuhlaufen in der Eishalle in Wiesloch und Schneerutschen in Dobel im Nordschwarzwald.

Die Busse waren bestellt und so konnte es früh losgehen. Auf der Fahrt im geheizten Bus konnten sich alle Teilnehmer noch einmal aufwärmen. Und dann erwarteten die Schüler und ihre Begleiter eine strahlende Sonne, blauer Himmel und weißer Schnee im Nordschwarzwald, teilt die Lesemann-Schule mit.

Knackig kalt war es, aber das machte den eifrigen Schneerutschern nichts aus. Alle Schüler hatten einen Riesenspaß. "Nächstes Jahr kommen wir wieder", war die einhellige Meinung der Beteiligten.

Schüler laufen tapfer los

Auch in der Eishalle ging es sportlich zu. Selbst die Kleinen zogen die Schlittschuhe an und rutschten, gestützt von älteren Mitschülern oder Lehrern, tapfer los. Unter den Schülern gab es auch die echten Flitzer und so hatten alle ihren Spaß. Ohne Verletzte und mit guter Laune ging es am Ende des Vormittages zurück zum Bus und in die Schule. zg