„Spielplatz lieber aufwerten, statt ihn abzureißen“

Etwa 200 Hockenheimer Bürger folgten der Einladung der Grünen zum Vor-Ort-Termin, der unter dem Motto "Zuhören, sich austauschen, ein Bild machen und gemeinsam Vorschläge besprechen" stand. Aufgesucht wurden drei der vier derzeit lebhaft und kontrovers diskutierten Standorte für Neubauten, speziell zur Unterbringung von Flüchtlingen.

"Wir haben heute schon ein eklatantes Parkproblem, außerdem ist der soziale Wohnungsbau hier schon vorhanden", gab eine Anliegerin am Standort Birkenallee zu bedenken. Veranstaltungen des Hockenheimrings verschärften die Parksituation, die Wohnqualität nehme immer mehr ab.

Rechtliche Schritte angedroht

Ein Bürger vertrat die Auffassung, dass allein schon aus lärmimmissionsrechtlichen Gründen so ein Gebäude nicht genehmigungsfähig sei, teilen die Grünen mit. Nicht auszuschließen sei die Vornahme rechtlicher Schritte, falls eine bauliche Umsetzung drohe.

"Wieso werden nicht Gebäude vom Kreis übernommen, wie steht es mit dem Gelände des Bauhofs?", waren weitere Anregungen aus dem Teilnehmerkreis. An die Bürger richtete Adolf Härdle die Bitte, sich über mögliche alternative Standorte Gedanken zu machen. Die Grünen teilten dazu ein Infoblatt aus.

Statt den Spielplatz abzureißen, sollte dieser vielmehr aufgewertet werden, da es sich um einen Platz mit einer hohen sozialen Funktion handele, erklärte eine Gesprächspartnerin am Hubäckerring. Für Kinder werde in Hockenheim allgemein zu wenig gemacht, lautete eine grundsätzliche Kritik. Auf der Suche nach einem Bolzplatz müsse die ganze Stadt durchquert werden.

Bürger ziehen nach Hockenheim, weil Baugebiete durchgrünt und nicht so eng bebaut seien und es nicht so viele Bausünden wie in größeren Städten gebe, meinte eine Mutter - das sehe sie in Gefahr. Es müsse erwartet werden, wenn nicht vermeidbar, dass im Sinne der sozialen Gerechtigkeit alle Standorte für die Anschlussunterbringung herangezogen werden, meinte ein weiterer Vor-Ort-Teilnehmer.

Hauseigentümer treibt die Sorge nach dem Wertverlust ihrer Immobilie um. Es sei nicht nachvollziehbar, dass für Schule kein Geld da sei, aber für Flüchtlinge. Außerdem müsse zuerst den Menschen hier geholfen werden und dann den anderen. Für eine nicht so ortsnahe Unterbringung von Flüchtlingen im Gewerbegebiet Talhaus setzte sich ein Bürger ein. Am Standort Hubäckerring gebe es bereits sozialen Wohnungsbau. Es stelle sich die Frage, wie viel davon ein Stadtteil vertrage.

Der Park war schon immer da

Einem Transparent "Grüne bebauen Park - Beton statt Grün" sahen sich die Initiatoren des Vor-Ort-Termins am Eichendorffplatz gegenüber. "Stellen sie sich ruhig dazu", lautete die Aufforderung aus den Reihen der Eichendorffplatz-Anlieger. "Es gibt für keinen der vier Standorte einen Maßnahmen-Beschluss. Insofern geht der Hinweis ins Leere und ist sachlich falsch", stellte Stadtrat Michael Behr energisch fest.

Sein Fraktionskollege Adolf Härdle wies darauf hin, dass in Hockenheim seit 1955 jährlich etwa zehn Hektar Grünflächen für Wohnen, Gewerbe oder Straßen verbraucht worden seien. Im gleichen Zeitraum habe sich der Wohnraumbedarf pro Person von zehn auf 45 Quadratmeter erhöht. "Alle, die wir hier stehen, haben ihren Anteil daran, wenn Grünflächen verschwinden", unterstrich Härdle.

Der Park war schon immer hier, Wohnraum könne auch woanders geschaffen werden, etwa in der Oberen Hauptstraße. Es gehe dem Grunde nach nicht um die Flüchtlinge, sondern um den Bau an sich, lautete das Eingangsstatement.

Grünflächen nicht vernichten

Von einer frühzeitigen Bürgerinformation durch die Stadt könne nicht gerade gesprochen werden, wenn die Maßnahmen bis Dezember 2017 fertig sein sollen. Wurde genügend auf gemachte Angebote von Firmen und Bürgern eingegangen und gibt es kein Interesse, alte Bausubstanzen zu verwenden, lauteten weitere Fragen und Anregungen von Anwohnern.

Die Stadt habe auch eine Verpflichtung gegenüber ihren Bürgern. Deutlich wurde, dass die Eichendorffplatz-Anlieger eine Vernichtung der Grünfläche nicht hinnehmen wollen. Sie forderten die Grünen auf, dies abzulehnen.

Abschließend wurde besprochen, welche Möglichkeiten der nachhaltigen Sicherung des Platzes es gebe, damit ein Bürgerbegehren umgangen werden könne. "Das Baurecht", lautete die Antwort aus den Reihen der Grünen.

Wer sich an der Umfrage-Aktion über mögliche alternative Standorte beteiligen will, kann sich unter der E-Mail-Adresse Ahaerdle@t-online.de melden. Rückmeldungen sind auch unter der Adresse Leipziger Straße 4 möglich. ah