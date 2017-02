Sportlich durch den Hunsrück

Hockenheim. Die Winterpause für die Wanderer des Odenwaldklubs Hockenheim ging zu Ende. Bei strahlendem Sonnenschein wurde die Wandersaison 2017 eröffnet. Wanderwart Richard Sauter konnte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern und Gästen über den Hubäckerring, entlang des Kraichbachs zum Gartenschaugelände, weiter zur Nordanbindung und entlang am Waldrand zurück ins VfL-Clubhaus führen.

Die Vorsitzende Christa Greif begrüßte dort außerdem noch hinzugekommene Mitglieder, die nicht an der Wanderung teilnehmen konnten, vor allem aber auch viele Gastwanderinnen.

34 Wanderungen absolviert

Groß war wieder die Beteiligung an den einzelnen Wanderungen. Neben 14 Halb- und 18 Ganztagestouren waren es vor allem zwei Mehrtagestouren an insgesamt elf Tagen und über 348 Kilometer, zum Beispiel eine sportliche Wanderung im Hunsrück sowie eine Woche in Bremervörde. Wegen des zu weit im Osten abgelegenen Austragungsortes wurde die Fahrt zum deutschen Wandertag nicht durchgeführt.

So wurden im vergangenen Jahr 34 Wanderungen mit insgesamt 739 Teilnehmern durchgeführt. Nicht zu vergessen die dazwischen liegenden 13 Radwanderungen mit insgesamt 392 Kilometer.

Wanderwart Richard Sauter ehrte für das zurückliegende Wanderjahr 26 fleißige Wanderer, teilweise auch für besondere Leistungen, mit insgesamt 17 goldenen Eicheln. Voraussetzung dieser Ehrung ist das Erreichen einer bestimmten Punktezahl, dem Alter entsprechend. Um zum Beispiel die begehrte "goldene Eichel" zu erhalten, muss man mindestens 20 Punkte im Wanderjahr erreichen. Diese Zahl wurde von einigen bei weitem übertroffen.

Von 48 Personen wurden 922 Punkte erwandert, wovon pro Person 64 Punkte möglich waren. So haben Richard Sauter 58, Gudrun Eichelberger 53, Wolfgang Storz 48, Helga Müller 41, Käte Dadgar 36 und Hans Gaa ebenfalls 36 Punkte erwandert.

Um eine Wanderung durchzuführen, bedarf es einiger Vorarbeit, zu der die Planung anhand der Wanderkarte mit Höhenangaben unerlässlich ist. Weiterhin sind Vortouren zur Erkundung der Radwege mit zwei Wanderführern unerlässlich. Für diese zeitraubenden Vorarbeiten wurden den Wanderführern Richard Sauter, Harald Eisenmann, Hans Gaa, Heinz Greif, Kurt Hoffmann, Herbert Schlampp, Käte Dadgar sowie Helmut Eisinger für die Wegemarkierung mit einem flüssigen Präsent durch die Vorsitzende gedankt.

Zum Abschluss der Feier wurden einige Mehrtageswanderungen von befreundeten Ortsgruppen vorgestellt, die zum Mitmachen einladen. Die sportliche Wanderung des OWK Hockenheim führt vom 2. bis 6. Mai in die Südeifel. Auskunft erteilt der zweite Wanderwart Hans Gaa, Telefon 06233/6 07 02 00.

Fahrt ins Passauer Land geplant

Für die Busreise ins Passauer Land vom 1. bis 6. Juli stehen nur noch wenige Zimmer zur Verfügung. Ebenfalls können sich noch Interessenten für die Fahrt zum Deutschen Wandertag in Eisenach vom 27. bis 31. Juli anmelden, für beide Fahrten bei der Vorsitzenden Christa Greif, Telefon 06205/75 74. cgf