Sportlich nicht nur auf Piste

Skilehrerin Tina Simon mit Olivia, Henri, Mika und Siri beim Bobfahrerlied. © Skiclub

Über Kaiserwetter bei wolkenfreiem blauem Himmel und angenehme Temperaturen für die vielfältigen wintersportlichen Aktivitäten freuten sich die Teilnehmer der Familien- und Jugendfreizeiten des Skiclubs. Der überall herrschende Schneemangel war zwar sichtbar, aber nicht spürbar. Denn die Skigebiete in Nauders, Schöneben und nicht zuletzt Samnaun/Ischgl begeisterten die Hockenheimer Sportler mit bestens präparierten Pisten und sogar Naturschnee.

Zahlenmäßig verteilten sich die Teilnehmer zu zwei Drittel auf die Familienfreizeit und einem Drittel auf die Jugendfreizeit. Die 22 Ski- und Snowboardlehrer der Hockenheimer Skischule hatten alle Hände voll zu tun, von den ganz Kleinen bis zu den "Racern" alle Gruppen zu betreuen und zu unterrichten.

Gerade im November hatte eine große Fortbildung für die Übungsleiter der Skischule stattgefunden, so dass ein aktueller Wissenstand in Sachen Ski und Snowboard vermittelt werden konnte. So sportlich, wie die Hockenheimer auf den Pisten und Hängen unterwegs waren, so aktiv waren sie auch beim Après-Ski. Ob beim abendlichen Glühwein direkt an der Piste am Bus oder in der Samnauner Schmuggleralm: Der Skiclub gab stets eine gute Figur ab. Natürlich durfte das Bobfahrer-Lied hierbei nicht fehlen. Eine Menschenkette in einer musikalischen Links-Rechtskurve hatten die wenigsten Wintersportler bis dato gesehen.

Der Höhepunkt der Freizeit stellte das Abschlussrennen der Kinder sowie die abendliche Siegerehrung dar. Die Organisationsleitung um Andreas und Tina Simon hatte auf der Piste Schöneben einen Parcours für die kleinen Skiasse aufgebaut. Am Abend wurden im Hotel die sportlichen Leistungen geehrt. Es gab keine Verlierer, denn mit dem Absolvieren des Kurses hatten alle kleinen Sportler bewiesen, dass sie Sieger sind. roba