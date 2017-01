Sportliche Silvesterparty am Conti-Kreisel

Ein Silvesterlauf ohne Zeitnahme und ohne verbissene Positionskämpfe, ohne Leistungsgedanke und einfach des Laufens wegen, zog unter der Leitung der Ausdauersportgemeinschaft nahezu 80 Läufer an den Conti-Kreisel, um das Laufjahr stressfrei und entspannt ausklingen zu lassen. Auch bei der sechsten Auflage des vom Lauftreff organisierten und beliebten Laufevent hielt ASG-Vorsitzender Oskar Stephan auf der 8,2 Kilometer langen Strecke durch den nebligen Hardtwald seine "Schäfchen" bis zum Schluss zusammen.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt war der Geräuschpegel der Läuferschar teilweise so hoch, dass man fast nicht mehr sein eigenes Wort verstand. So wurde unterwegs ausgiebig erzählt und die Laufzeit verging wie im Flug, bis alle wieder entspannt gemeinsam am Conti-Kreisel ankamen. "Das war auf alle Fälle besser, als alleine zu laufen", sprach der Reilinger Günter Petermann den meisten der Teilnehmer aus der Seele.

Nach dem Lauf wird gefeiert

In Windeseile waren einige Stehtische aufgestellt. Fast jeder hatte etwas mitgebracht. So fanden auch das letzte Weihnachtsgebäck und der restliche Glühwein bei den kühlen Temperaturen einen reißenden Absatz. Highlight war dabei sicherlich die selbst gefertigte, schon legendäre Lachsrolle, die wieder einmal als erstes vergriffen und verzehrt war.

Inzwischen gesellten sich noch etliche ASG-Mountainbiker um Martin Klüpfel zu der Läufergruppe und man feierte noch gemeinsam eine grandiose vorgezogene Silvesterparty am Conti-Kreisel, so lange bis auch das letzte Weihnachtsgebäck verzehrt war und selbst die austrainiertesten Ausdauersportler zu frieren begannen.

"Einen guten Rutsch" hieß es unzählige Male, bevor sich alle wieder froh gelaunt auf den Heimweg machten und mit den Vorbereitungen für den eigentlichen Jahresausklang begannen. cry