Stadt auf der Suche nach einem Investor

Der Gemeinderat beauftragte in seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr die Verwaltung, den Verkauf der Grundstücke ehemaligen Asbestanlage im Herrenteich zum nächstmöglichen Zeitpunkt öffentlich auszuschreiben. Die Stadt ist laut OB Dieter Gummer bestrebt, durch die erhofften Veräußerungserlöse einen Teil ihrer Aufwendungen ausgleichen zu können.

Die Stadt ist seit der Zuschlagserteilung im Zwangsversteigerungsverfahren beim Amtsgericht Mannheim am 30. August 2012 Eigentümerin von zwei Grundstücken mit 5,34 Hektar und 33,6 Ar (bewaldet). Damit ein möglicher Investor Sicherheit über eine mögliche Bebauung und spätere Nutzung hat, wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und am 26. Oktober vom Gemeinderat beschlossen (wir berichteten).

Offene Fragen noch zu klären

Damit, so Gerhard Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen, bestehe für den Investor mehr Sicherheit, was auf dem Gelände realisierbar ist, auch wenn der Bebauungsplan große Restriktionen zum Inhalt habe. Es werde auf jeden Fall im Einzelfall und in Abhängigkeit der späteren betriebsspezifischen Nutzung näher mit den beteiligten Stellen (Naturschutz, Hochwasserschutz, Gewerbeaufsicht) zu klären sein, was auf dem Gelände tatsächlich umsetzbar ist.

Des Weiteren seien offene Fragen zur Erschließung, insbesondere der Ver- und Entsorgung beziehungsweise Entwässerung zu klären.

Der Verkauf der Flächen soll öffentlich gegen Abgabe eines Gebots ausgeschrieben werden. Bei der Ausschreibung sollten, um diese möglichst offen zu halten, um mehr Angebote zu erhalten, keine Einschränkungen zu möglichen Nutzungen des Geländes gemacht werden. Bieter seien jedoch zu verpflichten, ihre jeweiligen Bebauungs- und Nutzungskonzepte möglichst konkret zu beschreiben.

Die Verwaltung kann sich vorstellen, dass das Land das kleinere Waldgrundstück gegenüber der Autobahn in Richtung Hockenheim sowie die Waldflächen der Grundstücke der ehemaligen Asbestverwertungsanlage erwirbt. Die Chancen dafür seien laut Gerhard Weber offenbar nicht sehr groß: "Wir haben zwar noch keine abschließende Information. Aber es sieht nicht so aus, als ob das Land Interesse hätte."

Nach Ansicht von Stadtrat Adolf Härdle (Grüne) müsse man sich mit dem Waldgrundstück befassen, da es zum einen gewerblich wohl nicht nutzbar sei und zum anderen eine solche Nutzung nicht Ziel der öffentlichen Hand sein könne. Es wäre sehr wünschenswert, wenn das Land hier zugreifen würde. Laut OB Gummer findet im Januar ein Gespräch über diesen Bereich statt. Dann werde man Näheres erfahren.

Kommune sitzt auf 1,9 Millionen

Der Dreck, rund 25 000 Tonnen asbesthaltiges Material, ist schon lange weg - die Kosten aber immer noch da: Die Stadt sitzt auf mehr als den 1,9 Millionen Euro, die sie dem Land als Anteil für die Asbestentsorgung auf der ehemaligen Verwertungsanlage im Herrenteich bezahlte. Die Entsorgung des Mülls (2009) kostete rund 3,1 Millionen Euro. Die Stadt Hockenheim überwies 1,9 Millionen Euro nach Stuttgart und sollte sich dieses Geld, so der damalige Plan, über den Verkauf des Grundstücks wieder hereinholen. Die Grundstücke, die zum Verkauf ausgeschrieben werden sollen, können nicht in ihrer vollen Größe bebaut werden.