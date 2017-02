Stadt gemeinsam in Bewegung versetzen

Da war Leben in der Bude: Zum Formel-1-Rennen im vergangenen Jahr organisierte der Marketing-Verein eine Party in der Innenstadt mit Grid-Girls und Musik. Solche Veranstaltungen soll in Zukunft verstärkt geben.

"In Hockenheim ist was los!" Wer darauf Lust hat, der kann zusammen mit anderen Hockenheimern am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr in der Zehntscheune loslegen. Unter dem Motto "Net schwetze, mache!" geht es an diesem Abend in drei Arbeitsgruppen darum, wie Hockenheimer Bürger selbst die (Innen-)Stadt attraktiver machen können.

Zur Auswahl stehen die drei Themen "Hockenheim gemeinsam erleben", "Hockenheim hat Geschichte" und "Innovatives Hockenheim", teilt der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) mit.

Event macht Lust auf mehr

"Wir haben ja unter anderem zur Formel 1 im vergangenen Jahr gesehen, wie lebendig unsere Stadt ist. Das hat Lust auf mehr gemacht und jetzt möchten wir gemeinsam mit den Hockenheimern daran weiterarbeiten. Wir möchten Projekte umsetzen, die wir als Bürger gestalten können. Und damit möchten wir am 9. März beim Bürgerworkshop starten", so Richard Damian, Vorsitzender des Marketing Vereins.

Die Idee zu einem Bürgerworkshop wurde von privaten Mitgliedern des Marketing-Vereins geboren. Seit mehreren Monaten bereitet eine Arbeitsgruppe mit Irmgard M.T. Friedrich, Oliver Grein, Hervé und Emma Mangonaux, Sylvie Rese, Konrad Sommer und Sabine Weyers intensiv den Workshop in der Zehntscheune vor. Die Motivation war, selber anzupacken, um Hockenheim attraktiver zu machen.

"Von Bürgern für Bürger: Das ist unsere Devise. Wir wollen etwas anpacken und bewegen und nicht nur warten, bis andere etwas machen. Deshalb engagieren wir uns ehrenamtlich für Hockenheim", so Oliver Grein sowie Hervé und Emma Mangonaux, die zu den Initiatoren des Projekts gehören.

Beim Thema "Hockenheim gemeinsam erleben" geht es darum, mit kleinen Events die Stadt sowie Hockenheimer Identität und Besonderheiten regelmäßig erlebbar zu machen und mehr Flair in die Stadt zu bringen. Die Stadt soll in Bewegung versetzt werden. Durch eine lebendige Innenstadt und eine hohe Eventdichte soll Hockenheim (noch) attraktiver gemacht werden, wünscht sich der HMV.

Das zweite Thema "Hockenheim hat Geschichte" möchte daran anknüpfen, dass Hockenheim eine Stadt mit Geschichte ist. Diese Geschichte soll wieder gemeinsam erlebbar und im Stadtbild erkennbar gemacht werden.

Bei "Innovatives Hockenheim" geht es darum, Ideen zu Lebensqualität und Identifikation zu entwickeln, die gemeinsam umgesetzt werden können. Hier sind kreative Köpfe gefragt.

Kreative Ideen gefragt

Für weitere Ideen, die nicht direkt in eines der Themen passen, gibt es einen sogenannten "Ideenspeicher", damit kein kreativer Gedanke verloren geht. Der Workshop wird vom Vorbereitungsteam selbst durchgeführt, Moderatoren sind Oliver Grein, Hervé Mangonaux und Konrad Sommer. Alle Hockenheimer - Nicht-Mitglieder des Hockenheimer Marketing Verein sind genauso willkommen wie Mitglieder - sind zum Mitmachen und Mitgestalten eingeladen. zg