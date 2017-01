Stadt gleicht Defizit aus

Das Thema Kindergärten beschäftigte den Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Zusammenkunft gleich mehrfach. Neben der Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. September (wir berichteten) ging es um Nachzahlungen und Arbeitsvergaben.

Der Rat stimmte einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Kindertagesstätte "Sonnenblume" der Lebenshilfe Schwetzingen-Hockenheim in Höhe von 357 000 Euro zu. Die Lebenshilfe legte die Jahresabrechnungen 2013 bis 2015 vor. Alle drei Abrechnungen wiesen laut Stefan Kalbfuss, Leiter des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport, erhebliche Fehlbeträge auf, das Anpassungen und Zuschussbeträge nicht gestellt worden seien. Die Begründung für die Anpassungen sind laut Sitzungsvorlage insbesondere gestiegene Personalkosten gewesen.

Die Fehlbeträge belaufen sich für das Jahr 2013 auf 94 000 Euro, für 2014 auf 125 000 Euro und für 2015 auf 139 000 Euro.

Der Gemeinderat wünschte sich, dass in Zukunft nicht die Abrechnungen von drei Jahren auf einmal vorgelegt werden, sondern jährlich. Die Verwaltung wird darauf hinwirken.

Anlagen werden saniert

Der Park-Kindergarten ist sanierungsbedürftig. Davon machte sich der Ausschuss Technik, Umwelt und Verkehr bei einer Ortsbegehung, bei der der bauliche Zustand am und im Gebäude begutachtet wurde, ein Bild.

Da ein Neubau erst in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist, wollte die Verwaltung notwendige Baumaßnahmen am Kindergarten weiter umsetzen.

Der Gemeinderat war damit einverstanden und stimmte zu, dass die in diesem Haushaltsplan geplante Sanierungen der Toiletten im Untergeschoss sowie der Außengarage für Spielgeräte realisiert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 125 000 Euro. hs