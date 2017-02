Stadt ist bereit, neue Standorte zu überprüfen

Entwicklungsfläche in städtischem Besitz: In der Oberen Hauptstraße 89-91 räumt der Bagger derzeit die alte Bebauung ab. Im Laufe des Bebauungsplanverfahrens soll geklärt werden, ob auch hier Sozialwohnungen entstehen könnten.

Die Stadtverwaltung ist bereit, alle weiteren Standortvorschläge für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge, Obdachlose und Menschen mit geringem Einkommen zu prüfen. Das hat Oberbürgermeister Dieter Gummer bei der Sitzung des Gemeinderats unterstrichen. Dabei wende die Stadt dieselben Kriterien an, die bei den bisher untersuchten 17 Standorten ausschlaggebend für die Auswahl waren. Gummer ging vor einer großen Besucherzahl auf schriftlich im Rathaus eingegangene und während der Einwohnerfragestunde vorgetragene Vorschläge und Fragen ein.

Der OB kündigte an, über die Prüfungen zu informieren und die Öffentlichkeit zu beteiligen. Die Stadt sei auch bereit, bestehende Unterkünfte des Rhein-Neckar-Kreises zu nutzen, soweit das rechtlich möglich und finanzwirtschaftlich vertretbar sei. Der Kreis habe für die vorläufige Unterbringung alle Objekte übernommen, die er bekommen konnte - "aus der Not geboren", machte Dieter Gummer deutlich, dass die Stadt sich nicht zu jedem Preis einmieten werde.

"Wurde die Möglichkeit geprüft, im Gebiet Obere Hauptstraße auch sozialen Wohnungsbau zu realisieren?", lautete eine der vorab gestellten Bürgerfragen. "Wir werden uns der Diskussion stellen müssen", antwortete Gummer, der auf den Teilbebauungsplan verwies, der zuvor erstellt werden müsse. Konzentrationen sollen vermieden werden: "Wir zielen auf eine Durchmischung der drei Personengruppen ab", unterstrich der OB.

"Am Ende bestimmt der Preis"

Warum die Stadt nicht beim Verkauf der Liegenschaft Raiffeisen in der Lußheimer Straße zum Zuge gekommen sei, beantwortete Gummer klar: "Wir haben das Thema Vorkaufsrecht geprüft, und am Ende bestimmt der Preis." In die gleiche Richtung ging der Kommentar des OBs zur Anfrage, ob die Stadt wisse, dass das Grundstück Obere Hauptstraße 103-105 zum Verkauf angeboten wird: "Ja, das ist bekannt, und ich denke nicht, dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen."

Eine weitere Frage zielte auf die Prüfung des Ausbaus von Dachgeschossen bei städtischen Objekten. Dazu sagte das Stadtoberhaupt, vor einigen Jahren sei das in einem Objekt in der Zähringerstraße geprüft und als zu kostenintensiv verworfen worden. Beim Lutherhaus-Rückgebäude erfolge dagegen aktuell der Dachausbau.

Eine Anwohnerin des Eichendorffplatzes machte darauf aufmerksam, dass im Flächennutzungsplan keiner der derzeit ausgewählten vier Standorte als Bauland aufgeführt sei, aber zum Teil als Spiel- und Grünfläche. Sie fragte, ob das nicht auch ein Ausschlusskriterium sei. Christian Engel vom Bauamt erläuterte, dass es sich um unbeplanten Innenbereich handle, in dem die Darstellungen des Flächennutzungsplans nicht maßgeblich seien. Andere Spielplätze seien in Bebauungsplänen festgesetzt - etwa beim Hubäckerring.

Ein Anwohner der Birkenallee fragte, ob ein neues Lärmgutachten erstellt worden sei, als der Standort Birkenallee ausgewählt wurde. Denn er sei in der Lärmkartierung ähnlich belastet wie der Altwingertweg, der wegen Verlärmung aussortiert worden war. Dort hätte es sich um eine Neubebauung gehandelt unmittelbar an der Bundesstraße und der Schnellbahnstrecke, antwortete Engel. Im Birkengrund gebe es einen bestehenden Wohnbereich.

Ist Altwingertweg wirklich zu laut?

Ein anderer Sitzungsbesucher verwies darauf, dass im Altwingertweg Reihenhäuser gebaut werden durften, die sogar noch näher an der Schnellbahntrasse und der B 39 stehen als die angedachten Sozialwohnungsbauten. Christian Engel räumte ein, dass damals Planungsfehler gemacht worden seien.

Solche Fehler wolle die Verwaltung diesmal vermeiden, weshalb sie die Bürger sehr früh informiere und ihnen die Gelegenheit gebe, ihre Bedenken zu äußern, unterstrich der OB. Er bestätigte auf Bürgeranfrage, dass die Stadt auch den Bereich der Kindergärten in der Heidelberger Straße auf der Agenda habe. Er nahm auch den Standortvorschlag Reilinger Straße gegenüber der Tankstelle entgegen. Intern werde geklärt, wieso auf der Homepage der Stadt nach Darstellung eines Besuchers stand, drei der vier zur Diskussion stehenden Standorte sollten bebaut werden.

Wie dynamisch der Findungsprozess ist, zeigte sich am Beispiel Hubäckerring. Dort sah eine Variante ein Riegelgebäude vor, weil der Bereich in der Lärmaktionsplanung als relativ laut eingestuft wurde. Nun hätten aber Gespräche mit Anwohnern ergeben, dass der Lärm nicht vom Hubäckerring komme, sondern von der Autobahn 6. Sie befürchteten nun, dass ein Block den Autobahnlärm wieder zurückwerfe. "Deshalb haben wir keine Sympathie mehr für die Riegelbebauung", sagte Gummer.