Stadt unter Druck

Ängste, Vorwürfe, Befürchtungen und ein Gefühl der Ohnmacht auf der einen, Handlungsdruck und zuweilen auch Frust über die Reaktion der Bürger auf der anderen Seite: Die Informationsveranstaltung in der Stadthalle offenbarte das Dilemma, in dem Hockenheim - und andere Kommunen - angesichts der Flüchtlingsproblematik stecken. Die Stadt ist eine Getriebene der Umstände. Und sie steht unter Druck: Zum einen muss sie die ihr zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen, zum anderen macht sie sich in Teilen der Bevölkerung keine Freunde. Bürger, vor allem Frauen, äußerten ihre Ängste vor einer Konzentration von Flüchtlingen direkt vor ihrer Haustür. Bisher gab es keine nennenswerten Probleme mit den in Hockenheim untergebrachten Flüchtlingen. Das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Bürger ist offenbar ein anderes.

Bürger wehren sich, die Stadt kann dies nicht tun. Ihr werden Flüchtlinge zur Anschlussunterbringung zugewiesen. Die Kommune muss die Menschen einquartieren, also Wohnraum schaffen. Sie steht unter Druck, da sie nicht weiß, was die Zukunft bringt: Welche Flüchtlinge werden zugewiesen, wie geht es mit der Flüchtlingsunterbringung überhaupt weiter? Gäbe es hier Antworten, wäre die Zukunft um vieles einfacher zu planen.

Verabschieden muss man sich wohl von dem Gedanken, dass zumindest mittelfristig sozialer Wohnraum zur Verfügung steht. Die vier vorgestellten Standorte werden wahrscheinlich für Flüchtlinge gebraucht, denn die Zuweisungen werden weitergehen und der Familiennachzug ist nicht zu beziffern.

Das Unterbringungsproblem ist nicht hausgemacht, die Stadt ist aber in Zugzwang. Sie wird mit den notwendigen Neubauten Bürgern vor den Kopf stoßen - egal an welchem Standort. Letztlich geht es darum, wie die Unterbringung so sozialverträglich wie möglich gestaltet werden kann und wie die Folgen gemeinsam - von Stadt und Bürgern - bewältigt werden können.