Stadt verträgt kleinen Ruck

Vorsitzender Richard Damian hieß bei der Jahreshauptversammlung des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) gestern Abend in der Zehntscheune den neuen Geschäftsführer willkommen und präsentierte den Mitgliedern sechs Wochen nach dem Abschied von Thomas Schmitt dessen Nachfolger: Thomas Nolting.

Der 35 Jahre alte Marketingexperte wohnt seit sechs Jahren in der Region und seit einem Jahr in Hockenheim. Nolting stammt ursprünglich aus dem Münsterland und studierte an der Technischen Universität Ilmenau (Thüringen) Kommunikations- und Medienwissenschaften. Nach dem Studium war der Familienvater (drei Kinder im Alter von fünf, vier und eineinhalb Jahren) zunächst im Projekt- und Forschungsmanagement tätig. Vor seiner Aufgabe in Hockenheim, die er zum 1. April aufnimmt, arbeitete der neue Geschäftsführer bei einer Unternehmensberatung in Oftersheim.

Aufgabe als Herzensangelegenheit

Tobias Nolting fühlt sich mit seiner Familie in Hockenheim wohl: "Wir haben hier unseren Lebensmittelpunkt gefunden und uns super eingelebt." Er will Hockenheim weiter voranbringen: "Das ist mir eine Herzensangelegenheit." Laut Nolting habe Hockenheim unglaublich viel zu bieten, könne aber auch einen kleinen Ruck gebrauchen." Dies will er angehen: "Packen wir's an." hs