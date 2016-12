Stadt will Herrenteich verkaufen

Die Ausschreibung des Verkaufs der Grundstücke der ehemaligen Asbestverwertungsanlage im Herrenteich ist einer der Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 21. Dezember, um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die Stadt ist seit August 2012 Eigentümerin der Grundstücke. Den Bebauungsplan für das Gelände hat der Gemeinderat am 26. Oktober als Satzung beschlossen, um einem Investor mehr Sicherheit zu geben, was auf dem Gelände realisierbar ist. Die Stadt plant, die Ausschreibung im Frühjahr 2017 durchzuführen.

Zum Auftakt vergibt der Rat den Auftrag zur Beschaffung eines Trog- und Schwenkkettenförderers für das Klärwerk. Für den Friedhof soll eine Urnenwand im Grabfeld elf beschafft werden, da die Nachfrage nach dieser Bestattungsform nach wie vor sehr hoch sei, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht.

Frühlingsfest eine Woche früher

Abweichend vom Traditionstermin zweiter Sonntag nach Ostern soll das Frühlingsfest 2017 um den ersten Sonntag nach Ostern (23. April), stattfinden. Das geht auf einen Vorschlag der Schausteller zurück. Deshalb soll der verkaufsoffene Sonntag abweichend von der Satzung der Stadt auf dieses Datum gelegt werden.

Der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2014, die Feststellung der Jahresrechnung 2015 der Stadt und des Jahresabschlusses 2015 der Stadtwerke sowie Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen von Stadträten und Zuhörern vervollständigen die Tagesordnung. mm