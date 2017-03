Start und Ende mit einer kurzen Arbeitswoche

Die Stadtverwaltung verabschiedete in einer kleinen Feierstunde im Sitzungssaal ihren langjährigen Mitarbeiter Wolfgang Eppel. Er war in seiner über 26-jährigen Dienstzeit hauptsächlich im Wohnungsamt der Stadtverwaltung Hockenheim beschäftigt.

In dieser Zeit prägte er das Amt maßgeblich mit. Oberbürgermeister Dieter Gummer überreichte ihm in Anwesenheit von rund 15 Kolleginnen und Kollegen einen Blumenstrauß und Wein als Dank für seinen Einsatz im Wohnungsamt. Weitere Dankesworte sprach Dieter Reif für den Personalrat.

Auf Umwegen ins Rathaus

Wolfgang Eppel wurde 1953 im "badischen Neckartal" in Eberbach geboren. Nach dem Besuch der Fachschule in Schwetzingen absolvierte er von 1969 bis 1973 eine Ausbildung zum KFZ-Schlosser bei der Firma Daimler-Benz in Mannheim. Nach Wehrdienst und Tätigkeit als Zeitsoldat bei der Bundeswehr (1973 bis 1985) folgte der Besuch der Technikerschule in Mannheim. Anschließend schloss er eine zweite Ausbildung zum Industriekaufmann (1988 bis 1990) erfolgreich ab.

Am 4. Oktober 1990 begann Wolfgang Eppel seine Tätigkeit im Bauamt der Stadtverwaltung Hockenheim. "Ein Donnerstag - es war eine kurze Arbeitswoche", wie sich Wolfgang Eppel scherzhaft erinnerte. Anfangs war er für die Umstellung der Grundstückskartei auf EDV zuständig. Zwei Jahre später, am 4. Oktober 1992, folgte der Wechsel ins Wohnungsamt, in dem er bis zum gestrigen Rentenbeginn beschäftigt war.

Aufgaben aktuell wie stets

"Die Tätigkeit im Wohnungsamt sieht unter anderem die Betreuung und Unterhaltung anfallender Aufgaben bei städtischen Wohnungen, Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte vor", las Oberbürgermeister Dieter Gummer aus der Beschreibung des Arbeitsplatzes vor. "Die derzeitigen Diskussionen zeigen, dass die damalige Schilderung und die nach wie vor zu erbringenden Aufgaben aktueller denn je sind", so Dieter Gummer weiter.

Mit Blick auf die Verabschiedung von Wolfgang Eppel ergänzte er: "Wir werden Sie als beliebten Kollegen mit positiver Stimmung und Humor vermissen". zg