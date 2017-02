Startklar für die große Narrenshow

Wenn am Samstag, 18. Februar, die HCG zu ihrer großen Prunksitzung in die Stadthalle einlädt, bedeutet das den Höhepunkt und gleichzeitig Start zum Endspurt der Kampagne 2016/2017. Die HCG-Streitmacht wird um 19.01 Uhr mit den Prinzessinnen und dem Gastelferrat der Rohrhöfer Göggel unter den Klängen des Fanfarenzugs der Rennstadt in die Stadthalle einziehen.

Präsidentin Gabi Biefel hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. So wollen Musikprofessor Werner Beidinger, das Brezelinchen, der Katastrophenprinz Franz Barth, der Mann mit dem Koffer, Eigengewächs Eva Schmid und das Duo Inflagranti die Zwerchfelle der Besucher strapazieren.

Tanzsport der Spitzenklasse präsentieren Selina Hoffmann und Alexej Balzer, sämtliche Garden und Mariechen der HCG sowie das Männerballett. Für Stimmung im Saal sorgen die drei Prinzen aus Mannheim sowie der Tal-Ötzi Peter Lingenfelder. Die HCG würde sich über kostümierte Besucher freuen. Saalöffnung ist um 18.15. Es gibt noch einige Restkarten. uhkl