Stepptanz-Spektakel löst frenetische Jubelrufe aus

Mitreißende Musik, der Mythos des Guten gegen das Böse, donnernder Synchron-Step - das Erfolgsrezept der verschiedenen "Riverdance"-Ableger, insbesondere Flatleys "Lord of the Dance", das seit Mitte der 1990er über 50 Millionen Menschen gesehen haben, punktet nach wie vor. Zum Beispiel am Mittwochabend die Show "Spirit of Ireland", die in der locker besetzten Stadthalle teilweise frenetische Jubelrufe ausgelöst hat: Die Kompanie und vor allem die Musiker haben dem Publikum nicht nur ordentlich eingeheizt, sondern große Begeisterung entfesselt - mit einem doch deutlich von der Musik dominierten Bühnenspektakel.

Rund zwei Stunden verzauberten, faszinierten und belebten Kevin Murphy, begnadeter Akkordeonist und seit drei Jahren ununterbrochen Senior-Champion der renommierten "Fleadh Cheoil" der irischen Musikervereinigung und seine Mitmusiker die Zuhörer.

Den schlitzohrig-befreit spielenden Conor Broderick, hätte man sich nur noch an ein echtes Piano gewünscht. Fiddle-König Daniel Hunter steuerte fantasievolle, weit ausholende sphärische Klänge bei, und Cormac Crummey steuerte vital Akzente an der Gitarre bei.

Balladen zwischen der Tanzmusik

Der Gefahr der Eintönigkeit, in der ein langer Irish-Folk-Abend immer steht, begegnete die Band mit einem im kontinentalen Duktus spannendem Sound, der die traditionellen Melodien und Rhythmen vielschichtig und eingängig machte, und vielen zarten, balladenhaften Einschüben zwischen der grundständigen Tanzmusik.

Gesang voll Mystik und Wehmut

Brillant dabei auch Deidre Ne Fheraghail, die mit zahlreichen Liedern ihre transzendent durchfärbte, gerade in zarten Passagen besonders gefühlstiefe Stimme präsentierte, den typischen Slang der irischen Musik atmend, der immer auch das Mystische und Wehmütige innewohnt.

Ob mit dem kraftvollen "Danny Boy", das in der Variante zu "Londonderry Air" archetypisch wurde, dem eigentlich US-amerikanischen "Lakes of Pontchartrain", das die charismatische Sängerin kristallklar und elfenhaft zu Herzen gehen ließ oder mit dem ursprünglich wahrscheinlich in Schottland beheimateten "Black is the Colour" - immer hatte Deidre Ne Fheraghails Gesang hohes Gänsehaut-Potenzial. Sie hätte ihren donnernden Applaus durchaus länger genießen können, statt nach jedem Lied schnell die Bühne zu verlassen.

Das eigentliche Zentrum der Show war eher ein Highlight-Setzer: Die siebenköpfige Tanzkompanie um Dance Captain und Choreograf Andrew Vickers bot ein rasantes, einfallsreiches, mitreißendes Exempel für den charakteristischen Irish-Stepdance, den der begnadete Meister, der schon Leonardo di Caprio und Michail Gorbatschow begeisterte, deutlich modernisiert und in die Funk-Richtung verschoben hat.

Bühne manchmal etwas zu groß

Die drei platinblonden Ladies mögen auf den ersten Blick keine Assoziation mit der grünen Insel initiiert haben, und nur sieben Tänzer wirkten bisweilen etwas verloren auf der großen Bühne. Aber als ihre und die Beine der vier Jungs über die Bühne flogen, das atemberaubend schnelle Stampfen und Klackern Raum griff und die rasanten Rhythmen übers Auge direkt aufs Gemüt durchschlugen, kannte die Begeisterung allenthalben keine Grenzen.

Ob die charmante, leichtfüßige Donna Durrack, die im Stepp-Zwiegespräch mit Murphys Bodhrán ebenso glänzte wie ihre Kolleginnen Erin Kuncaitis und Nerissa Shea in einem engelhaft-leichtfüßigen, balletthaften ganz geräuschlosen Zwischenstück oder Vickers mit Darragh Hurley, Sean Hanafin und Chris Copeland in einer durchdringenden "Männerrunde" - die Dance-Company setzte trotz der leider unangenehm und völlig unnötig über die Tonanlage verstärkten Steppgeräusche manch ein Sahnehäubchen auf den Musikabend.