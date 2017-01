Steuerkürzung wegen Lärms

Auch in den Wintermonaten bleiben die Anwohner des Zehntscheunenplatzes nicht von Lärmbelästigungen und Vandalismus verschont. Einer der leidgeplagten unmittelbaren Nachbarn ist Adi Graf. Dessen Dauerfehde mit der Stadtverwaltung mündete jetzt in drei Anträgen, die der Bewohner der Karlsruher Straße 5 an die Stadtverwaltung beziehungsweise an Oberbürgermeister Dieter Gummer richtete.

Graf fordert den Bau einer Toilettenanlage auf dem Zehntscheunenplatz und verlangt von der Stadt, für die Einhaltung der gesetzlichen Nachtruhe zwischen 22 und 6 Uhr auf dem stadteigenen Gelände Sorge zu tragen.

Des Weiteren fordert Graf Bußgelder und Platzverbot für die Ruhestörer sowie für die Verursacher von Sachbeschädigungen und diejenigen, die ihren Abfall einfach auf den Platz und sein Grundstück werfen. Schließlich kündigt Graf in den Schreiben die Kürzung seiner Grundsteuer um 30 Prozent an.

OB Dieter Gummer bestätigte gegenüber unserer Zeitung den Eingang von Grafs Anträgen: "Wir haben das Schreiben zur Kenntnis genommen und werden es bearbeiten." Graf untermauert seine Anträge mit Vorkommnissen auf dem Zehntscheunenplatz und seinem Anwesen sowie mit Bildern.

Unterstützung durch Nachbar

Ein unmittelbarer Nachbar der Zehntscheune bringt in einem Schreiben zum Ausdruck, dass er voll und ganz hinter den Ausführungen von Adi Graf stehe.

Er bestätigt die angeführten Ruhestörungen, Verschmutzungen und Sachbeschädigungen und fragt sich: "Wie das hier alles weitergehen soll?" Es müsse einfach etwas geschehen, damit der Vandalismus und die Bedrohungen endlich aufhören. hs