Stolz auf den Leuchtturm in Hockenheim

Da gibt's auch was zu lachen: Talkrunde mit Johanna Blaser (v. l.), Alexandra Rupp, Dirk Müller, Moderator Eberhard Reuß, Marina Nottbohm und Marianne Gebhardt.

Mit einem großen Festakt hat sich das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium gestern Nachmittag selbst gefeiert: Mehr als 300 Gäste kamen in die Stadthalle, um das Doppeljubiläum 50 Jahre Schule und 40 Jahre Freundeskreis gebührend zu begehen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Festansprache von Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP AG und selbst ehemaliger Gaußianer.

Für Schwung und musikalische Abwechslung sorgten die Chöre unter Leitung von Bernhard Sommer sowie die Concert Band des Gymnasiums unter dem Dirigat von Matthias Mayer und Gerd Weber.

Schulleiter Joachim Kriebel hieß zum Festakt viele Vertreter des öffentlichen Lebens, der Schule sowie Personen, die in den vergangenen Jahrzehnten dem Gauß eng verbunden waren (Ehrenbürger Adolf Stier und Dr. Siegfried Heiden) willkommen. Hinsichtlich des Alters der Schule bemerkte Kriebel: "Wir sind alt genug, um manche Entwicklungen dank unserer Erfahrung sehr gelassen anzugehen, und wir sind jung genug, um notwendige Innovationen umzusetzen. Und wir erkennen, wann was notwendig ist - meistens jedenfalls."

Es habe sich gezeigt, dass der Gemeinderat in den 60er Jahren eine ausgesprochen kluge Entscheidung gefällt habe: Aus den zwei fünften Klassen des Gründerjahres, jede übrigens mit über 40 Schülern, sei in 50 Jahren ein lebendiges Gymnasium mit 900 Schülern erwachsen. Ein Gymnasium, das dank eines immer innovativen und engagierten Kollegiums und interessierten Schülern nicht nur innerschulisch viel bewegt, sondern das auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens der Stadt Hockenheim war und ist.

Moderne Schule hat viel zu bieten

Das Gauß habe sich laut Kriebel zu einer modernen Schule mit einer Vielzahl an Wahlmöglichkeiten entwickelt. Die Schüler könnten ihre Talente in Richtung Naturwissenschaften, Sprachen oder Musik entwickeln und ausbauen. Mit einem breiten Angebot an Förder- und Fordermöglichkeiten könne jeder individuelle Schwerpunkte setzen und seine Fähigkeiten entfalten. Dies alles werde möglich, durch ein engagiertes und kompetentes Kollegium sowie hervorragende Mitarbeiter in Verwaltung und Gebäudemanagement. Kriebel dankte allen, die dies ermöglicht hätten, insbesondere dem Freundeskreis, der immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Schule habe.

Wichtiger Botschafter der Stadt

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bezeichnete das Gauß als Leuchtturm, auf den man stolz sein könne. Er erinnerte an die Entstehungsgeschichte und sah die Schule als herausragende Einrichtung und zugleich als Impulsgeber für die Stadt. Als Beispiel nannte er die Illumination des Gebäudes. Grundsätzlich maß der Bürgermeister dem Gymnasium eine große thematische Bandbreite zu, die qualitativ ihresgleichen suche. Die Schule feiere seit Jahrzehnten Erfolge in vielen Bereichen. In allen Disziplinen würden immer wieder Auszeichnungen und Preise erreicht.

Das Gauß sei ein wichtiger Botschafter für Hockenheim. Für dieses herausragende Engagement bedankte sich Jakob-Lichtenberg im Namen der Stadt und meinte abschließend: "Machen Sie weiter so. Seien Sie auch in den nächsten 50 Jahren unser Leuchtturm in Hockenheim."

Wissen und Werte vermitteln

Eberhard Reuß führte nicht nur locker und mit einigen Anekdoten angereichert durchs Programm. Der ehemalige Gauß-Schüler moderierte auch eine Talkrunde mit Personen, die viele Facetten des Gauß als Mitglied der Schulleitung, Ex- oder aktuelle Schüler oder aus Sicht der Eltern verkörpern. Dirk "Mr. Dax" Müller blickte gerne zurück: "Das war die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe mich nur auf die Schule konzentrieren müssen, den Rest haben meine Eltern erledigt." Er erinnerte sich an viele tolle Lehrer und wunderbare Menschen.

Auch Johanna Blaser, die bald Abitur macht, sprach von einer tollen Zeit, die sich persönlich sehr viel weitergebracht habe. Alexandra Rupp, früher Schülerin, heute Vorsitzende des Elternbeirats, stellte mit Freude fest, dass sich die Schule extrem zum Positiven entwickelt habe und es eine bessere Zusammenarbeit als früher gebe.

Marina Nottbohm, die Vorsitzende des Freundeskreises, fühlt sich wohl in der "Gauß-Familie" und kann sich Hockenheim ohne ein Gymnasium gar nicht vorstellen. Das Gauß habe sich etabliert und sei sehr wichtig für die Stadt. Viele Entwicklungen seien ohne diese Schule gar nicht erst möglich gewesen.

Die stellvertretende Schulleiterin Marianne Gebhardt unterrichtet seit vier Jahrzehnten in Hockenheim und geht im Sommer in den Ruhestand. Sie sprach Veränderungen an, auch im Hinblick auf eine globalisierte Welt und sprach sich wie ihre Vorredner für ein G 9 aus. Sie wünschte, dass das Gauß nicht stehen bleibe, sondern sich mit Augenmaß weiterentwickele. Neben Wissen seien auch Werte zu vermitteln. Ziel sei es, mündige Menschen ins Leben zu schicken.

Nach dem Festakt ging's in die Schule, wo ein schmackhaftes Buffet auf die Gäste wartete.