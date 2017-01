Streetworker legen ersten Bericht vor

Der Ausschuss Soziales, Jugend, Kultur und Sport (SKS) des Gemeinderates tagt am Donnerstag, 12. Januar, 17 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses öffentlich. Auf der Tagesordnung stehen 13 Punkte. Zunächst berichten die Beauftragten über ihre ersten Erfahrungen beim Thema Streetwork/Obdachlose und Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung seit Oktober.

Im Bereich Schule werden die Entwicklung der Schülerzahlen in Hockenheim, ein Raumschaftsgespräch für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Reilingen und das weitere Vorgehen für die Grundschule Plus beraten.

Der FV 08 hat einen Antrag auf Zuschuss zur Errichtung eines Kunstrasen-Kleinspielfelds und eines Naturrasen-Großspielfelds gestellt. Der Ausschuss behandelt ferner eine Satzungsänderung über die Nutzung der Stadtbibliothek und ihrer Anlagen sowie eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für Zuschüsse zu den Jahresabschlüssen 2013 bis 2015 des Kindergartens Sonnenblume der Lebenshilfe.

Höherer Zuschuss für Hort?

Darüber hinaus werden eine Satzungsänderung über städtische Kindertageseinrichtungen und ein Antrag des Deutschen Kinderschutzbundes Hockenheim beraten, der eine Erhöhung des Zuschusses für die Schülerbetreuung im Hort zum Gegenstand hat. Die Tagesordnung wird durch die Punkte Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen aus der Mitte des Gremiums und der Zuhörer abgerundet. Alle Bürger sind zur Sitzung eingeladen. cs