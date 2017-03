Stürzen vorbeugen

Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses einen Vortrag zum Thema "Gleichgewicht-Schwindel-Sturz: Hintergründe, Prävention, Therapie". Referent ist Dr. Martin Lindenberger, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Hockenheim.

Zur Erhaltung des Gleichgewichtes dient ein komplexes System aus den In-put-Kanälen Augen, Gleichgewichtsorgane und Sensoren in Haut und Muskulatur und den Out-put-Kanälen Blickmotorik und Bewegungsapparat. Das Gleichgewichtssystem ist einerseits potenziell störanfällig, andererseits jedoch plastisch und einer Übungstherapie gut zugänglich.

Sport dient der Prävention

In der Diagnostik des Schwindels nimmt die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde eine Schlüsselfunktion ein. Es ist möglich, den Funktionszustand der peripheren Gleichgewichtsorgane und das Zusammenspiel der In-put-Kanäle zu überprüfen. Die Auswahl eines therapeutischen Vorgehens richtet sich nach der Schwindelursache. Sport und eine Mobilisierung sind als Prävention von Schwindel sinnvoll.

Im Anschluss an den Vortrag können dem Referenten Fragen gestellt werden. Interessierte Zuhörer sind eingeladen, der Eintritt ist frei. zg