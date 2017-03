In der heimischen Zehntscheune fand die Partie in der Bezirksklasse zwischen Hockenheim IV und SC 1922 Ketsch statt. Das Team der Schachvereinigung hatte sich viel vorgenommen und wollte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Es wurde der erwartet schwere Kampf. Am Ende hatte der alte und neue Tabellenführer Ketsch mit 4,5:3,5 die Nase vorn und steht damit schon so gut wie sicher als einer der beiden Aufsteiger in die Bereichsliga fest.

In der Kreisklasse B hatte Hockenheim V gegen den SC 65 Reilingen II ebenfalls Heimrecht und musste eine 2:4-Niederlage hinnehmen. Hockenheim holte vier Unentschieden durch Wilfried Dorn, Armin Jung, Christian Wunder und Sven Schnetter.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Das Seniorenteam der Spielgemeinschaft Hockenheim/Brühl tritt in der Ausscheidungsrunde des Schachbezirks Mannheim um 20 Uhr in Ketsch an. mw