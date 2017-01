Tafelfreuden vom „Hotel California“ bis nach Dublin

Große Kunst auf kleinem Raum: Was Andreas Bock (v. l.), Seán Treacy, Stefan Buchholz und Michael Bär den Musik-Dinner-Gästen an zwei Abenden servieren, macht auch nach dem vierten Gang noch Appetit auf mehr.

Hockenheim. Seán Treacy hat eine etwas krude Theorie, warum Familie Greis ihn seit 2011 regelmäßig mit seiner Band zum Musik-Dinner in den "Güldenen Engel" einlädt: "Die machen das nur, damit ihr mich auslachen könnt, wenn ich die Aufgabe bekomme, die verschiedenen Gänge durchzusagen." Ein Funken Wahrheit steckt gleichwohl im Verdacht des Karlsruher Iren: Es hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, wenn er die Crêpes mit Kräuterschinken an Feldsalat als "Creeps" (Gänsehaut) ankündigt oder die Semmelknödel zum Boeuf bourguignon "versemmelte Knödel" nennt.

Den wahren Grund für die Dauerbeschäftigung des Quartetts kennen die Gäste, bevor sie den ersten Löffel Petersilienwurzelsuppe genossen haben. Die Musik, die die Seán Treacy Band mitbringt, macht einfach Spaß und gute Laune, sie ist hochgradig professionell gemacht und kommt doch extrem leichtfüßig daher, wie aus dem Ärmel geschüttelt.

Die 28 Titel, die auf fünf Blöcke verteilt sind, bieten einen Querschnitt aus gut 50 Jahren Pop- und Rockgeschichte. "The Sound of Silence", von Paul Simon 1964 geschrieben, ist abgesehen von Traditionals wie der Ode an die Dubliner Fischverkäuferin Molly Malone oder "Whiskey in the Jar" das älteste Werk, das die Treacys erstmals in einer etwas düsteren Version spielen.

Tugenden gut verteilt

Am anderen Ende der Altersskala steht Ed Sheerans "Photograph" von 2014, bei dem Bassist Michael Bär den Gesang übernimmt. "Der Bär ist der Romantiker in der Band, ich seh am besten aus", erläutert Seán Treacy die feinen Unterschiede. Tatsächlich passt Bärs Stimme (wie die Inbrunst seines Vortrags) perfekt zu den sanften Songs im Programm wie "Hero" von Family of the Year oder "Need you now" von Lady Antebellum.

Die andere Hälfte der Rhythmussektion, Stefan Buchholz, der für ein akzentuiertes Schlagzeugspiel nicht mehr als den Cajón benötigt, den er nicht nur spielt, auf dem er sich vielmehr teilweise akrobatisch bewegt, hat ebenfalls ein eigenes Fachgebiet für stimmliche Beiträge. Peter Maffays "Und es war Sommer" gibt er in einer verfremdeten überdrehten Version, "Schickeria" von der Spider Murphy Gang auf Bayerisch.

Dominiert wird der Abend aber klar vom heiser-raspeligen Organ Seán Treacys, der immer das passende "Feeling" findet, ob bei Eagles-Klassikern wie "Tequila Sunrise" und "Hotel California", Bob Marleys "I shot the Sherif" oder dem finalen "Sultans of Swing" der Dire Straits.

Gitarrensoli ganz nah am Original

Je später der Abend, desto ausdauernder greift Gitarrist Andreas Bock zur Elektrischen, veredelt Stücke wie "Cocaine" von JJ Cale oder "Can't fight this feeling" von REO Speedwagon mit seinen Soli ganz nah an den weltbekannten Originalen.

Ein Genuss wie die Dessertvariation (mit Quitten-Tiramisu und Lebkuchen-Parfait) ist der dreistimmige Harmonie-Gesang von Bär, Buchholz und Treacy. Der lässt sogar vergessen, dass bei Billy Joels "Pianoman" das Piano völlig fehlt. Zwischen Aperitif und Zugabe liegen fünfeinhalb Stunden, doch das spürt das Publikum kaum, weil die Band bis zum letzten Takt mit der gleichen Spielfreude agiert. Eine gute Empfehlung für ihren irischen Abend am 10. März im Alten Bahnhof Neulußheim!