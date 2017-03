Tanzen wie die Popstars in aktuellen Clips

Gemeinsam abheben: Bei der Starmoves Championship 2016 legen die Holodeck Skillz aus Fulda in der Stadthalle mächtig los. Die Tanzbegeisterten bringen dabei Moves auf die Bühne, wie sie auch die Stars in ihren Clips machen.

Die Starmoves Championship geht in die fünfte Runde. Am Samstag, 18. März, strömen 800 Tanzbegeisterte aller Altersklassen in die Stadthalle, um sich und ihre Teams mit nationaler und europäischer Konkurrenz zu messen. Dabei wollen sie rund 1500 begeisterten Tanz-Fans einen mitreißenden Wettbewerb liefern, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Hockenheim erregt sonst vor allem durch den weltbekannten Motorsport-Schauplatz Hockenheimring Aufmerksamkeit. Am 18. März wird die Stadt aber zum Mekka für Tanzbegeisterte und bietet mit der Stadthalle eine moderne und attraktive Kulisse für ein ganz besonderes Tanz-Spektakel. Die Teilnehmer zeigen in unterschiedlichen Kategorien ihre coolsten Tanzmoves. Als Vorlage dienen aktuelle Hits von Superstars wie Beyoncé, Ed Sheeran oder Lorde.

Über ihr Weiterkommen entscheidet eine hochkarätige Jury. Dieses Jahr begrüßen wir neben dem Starmoves Headcoach Roy, auch internationale Tanzgrößen: Marthe Vangeel, Dancehall-Expertin aus Amsterdam, Little Phil, Tänzer für Superstars wie Mariah Carey, Rihanna, Justin Timberlake, Craig David und vielen mehr und Matic Zadravec aus Slowenien, ebenfalls Starmoves- Headcoach.

Eigene Schritte einarbeiten

Sie bewerten unter anderem die technischen Fähigkeiten und das Charisma der jungen Tänzer. Aber auch die Choreographie zählt. Hier ist Einfallsreichtum gefragt, denn die Choreografien müssen mit eigenen Schritten kombiniert werden. Dabei kommen nur die Besten weiter.

Aber nicht nur Starmoves-Mitglieder können sich beim Wettbewerb messen. Die Kategorie "Solo Freestyle" steht allen Tanzbegeisterten offen. So erhalten alle ambitionierten Solotänzer die Chance, sich auf dem European Dance Contest einen Namen zu machen und ihre Leidenschaft auszuleben.

Hilfe bei ihren Entscheidungen bekommen die Juroren vom Publikum, das die Tänzer mit viel Beifall und guter Laune tatkräftig unterstützt. So soll der Contest zu einem einzigartigen und spannenden Event mit einer ganz besonderen Atmosphäre werden. Hinter dem Tanzspektakel, dem Tänzer wie Zuschauer ungeduldig entgegenfiebern, steckt die Marke Starmoves - ein Lizenzsystem für die Originalchoreografien der Stars, das Tänzern erlaubt, die Schrittfolgen in hunderten von Tanzschulen in ganz Europa zu erlernen.

Selbst zu kleinen Stars werden

Jeden Monat lernen Tanzschüler in ihrer Starmoves-Tanzschule beispielsweise Choreografien aus dem neusten Beyoncé-Videoclip oder die Moves von Justin Bieber. Das Erlernte können sie bei der Starmoves Championship präsentieren und werden dabei selbst zu kleinen Stars.

Der Contest ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein Zusammentreffen von Tänzern, die eine gemeinsame Leidenschaft in sich tragen. Gefühle lassen sich in den unterschiedlichsten Varianten ausdrücken. Veranstaltet wird das Großevent von der Urban Dance GmbH mit Sitz in Stuttgart. zg