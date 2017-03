Hallo Kinder! Wolltet Ihr immer schon tanzen wie ein richtiger Superstar? Ich auf jeden Fall! Jetzt habe ich eine tolle Möglichkeit dazu entdeckt. Es gibt einen Wettbewerb, bei dem man so tanzen kann wie in den Musikvideos der Stars. Er heißt Starmoves Championship. Ich werde da natürlich dabei sein. Ellie Ente und ich freuen uns schon tierisch auf die tollen Gruppen, die dort auftreten. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Vielleicht kann ich ja auch Mal versuchen, ein bisschen zu tanzen. Doch normalerweise stolpere ich immer über meinen eigenen Schwanz. Es werden Tänzer aus ganz Europa in der Hockenheimer Stadthalle erwartet. Die Gewinner bekommen einen schönen Pokal. Nächstes Jahr findet bestimmt wieder so ein Event statt und wenn ich genug übe, kann ich mitmachen. Fragt doch auch eure Freunde, ob sie Lust dazu haben und tanzt wie ein Superstar.