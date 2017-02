Theater-Workshops neu im Programm

Das neue Kinder- und Jugendprogramm des Pumpwerks ist da und kann bereits jetzt online eingesehen werden. Außerdem ist die kleine grüne Broschüre, die auch Veranstaltungen des Jugendzentrums am Aquadrom (JUZ) enthält, im Pumpwerk, der Stadtbibliothek, im Rathaus, im JUZ und in den Kindergärten ausgelegt. Eine verbindliche Anmeldung für die verschiedenen Veranstaltungen des Kinder- und Ju-gendbüro Pumpwerk ist ab Montag, 20. Februar, 17 Uhr, online möglich.

Das Frühjahrsprogramm ermöglicht attraktive Beschäftigungen: Aus 34 Programmpunkten mit Kreativangeboten und den beliebten Osterwerkstätten können sich Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ihren eigenen "Pumpwerkfrühling" zusammenstellen. Hinzu kommen Kinderfasching, der "Teenieflohmarkt" und das Kindertheater "Wo die wilden Kerle wohnen" des Marotte Figurentheaters aus Karlsruhe.

Flohmarkt für Teenager

Für Kinderfasching und das Kindertheater können ab sofort Karten unter Telefon 06205/92 26 25 reserviert werden. Wer sich für den "Teenieflohmarkt" interessiert beziehungsweise Fragen zum Frühjahrsprogramm hat, kann sich unter Telefon 06205/10 00 62 informieren.

Den Auftakt des Frühjahrsprogrammes bildet wie immer die große Faschingsfete für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, bei der die Eltern ruhig mal zu Hause bleiben dürfen. Die Faschingsfete findet am Donnerstag, 23. Februar, von 16 bis 18.30 Uhr im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk statt. Viele Partyspiele, Discomusik und als Highlight eine Faschingsolympiade warten auf alle, die mitfeiern. Kartenreservierungen sind möglich und erwünscht. Sie werden telefonisch oder online bis 22. Februar, 12 Uhr, entgegengenommen.

Gleich nach den Faschingsferien startet der erste Kursblock mit vielen frühlingshaften Angeboten. Neben bewährten Töpfer- und Holzwerkstätten stehen neue Kreativworkshops sowie zahlreiche leckere Koch- und Backkurse auf dem Programm.

Werkstatt für Kreative

In den Osterferien ist Zeit und Raum für Kreativität: Am Mittwoch, 12. April, und Donnerstag, 13. April, öffnet die traditionelle Osterwerkstatt ihre Pforten. Sie lädt alle kleinen "Pumpwerkler" zu einem erlebnisreichen Tag mit vielen Bastel-, Back- und Spielangeboten ein.

Auch die naturpädagogischen Waldwochen an Ostern und in den Sommerferien sowie die beliebte Pumpwerkfreizeit in Trippstadt sind wieder im Programm. Ganz neu kommen in diesem Frühjahr zwei theaterpädagogische Workshops mit unterschiedlichen Themen unter professioneller Anleitung einer Theaterpädagogin hinzu.

Natur erleben, Geburtstage feiern

In der Woche nach Ostern (18. bis 21. April) können alle Nachwuchsforscher gemeinsam mit den Umweltpädagoginnen Daniela Klüger und Christine Müller-Beblavy den Wald hinter dem Pumpwerk unter die Lupe nehmen. Dabei können sie sich auf eine spannende Abenteuerreise durch die Zeit begeben.

Außerdem besteht die Möglichkeit, seinen Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Immer montags zu ausgewählten Terminen haben Kids zwischen sechs und zwölf Jahren die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Workshops, die sie mit ihren Gästen buchen können. Davor und danach können sie noch eine halbe Stunde mit ihren Freunden die Möglichkeiten des "Offenen Treffs" nutzen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.