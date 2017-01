Nach der dritten Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft liegt Titelverteidiger Dr. Christian Günther mit drei Punkten in Führung vor Jürgen Möldner und Gerold Rocholz mit je 2,5 Punkten. Am Sonntag musste Hockenheim II in der Verbandsliga Nordbaden gegen die zweite Mannschaft der Karlsruher Schachfreunde 1853 beim 4:4-Unentschieden den ersten Punktverlust hinnehmen. Die Punkte holten mit Siegen IM Tomislav Bodrozic, IM Mihail Nekrasov und Bernd Hierholz. FM Oliver Günthner und Joel De Silva remisierten.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich dort ab 19.30 Uhr zum freien Spielabend. Am Sonntag muss Hockenheim III in der Bereichsliga Nord 1 beim SC Viernheim 1934 III antreten. Heimrecht in der Zehntscheune haben um 10 Uhr Hockenheim IV gegen den SC 1924 Lampertheim sowie Hockenheim V gegen den SC 1924 Lampertheim II. mw