Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) wird in seiner Jahreshauptversammlung am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Zehntscheune den neuen Geschäftsführer vorstellen. Unseren Informationen zufolge wird Tobias Nolting die Nachfolge von Thomas Schmitt antreten, der im Februar, nach nur einem Jahr, überraschend aus familiären Gründen den Marketing-Verein verließ (wir berichteten). Bei Tobias Nolting soll es sich um einen jüngeren Mann handeln, der seit rund einem Jahr mit seiner Familie in Hockenheim wohnt.

Gerne hätten wir den neuen Geschäftsführer näher vorgestellt, doch der Vorstand des Marketing-Vereins war vor der Versammlung zu keinen Auskünften bereit. hs