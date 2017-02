Tote bei Feuer in Kellerwohnung

Die Feuerwehr bei Löscharbeiten in der Kellerwohnung.

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz in der Arthur-Geiß-Straße. Der Brand ereignete sich in dem Haus hinten links.

Eine 58 Jahre alte Mieterin wurde Opfer eines Wohnungsbrandes am gestrigen Dienstag in der Arthur-Geiß-Straße. In der Kellerwohnung des schmucken Zweiparteienhauses im Neubaugebiet "Biblis" brach gegen 5.30 Uhr ein Brand aus.

Ein Nachbar sah in den frühen Morgenstunden Rauch aus der Wohnung aufsteigen und alarmierte nach Angaben der Polizei die Feuerwehr sowie die Bewohner. Die vierköpfige Familie des Eigentümers begab sich daraufhin ins Freie. Für die Bewohnerin der Kellerwohnung kam jedoch jede Hilfe zu spät.

50 000 Euro Sachschaden

Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim fuhr mit 19 Mann auf fünf Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der Wehr unter der Einsatzleitung von Kommandant Franz Sommer stand die Zwei-Zimmer-Wohnung in Flammen.

Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im Schlafzimmer aus. Als Grund für das Feuer nennt die Polizei nach ersten Erkenntnissen eine umgefallene Tischlampe. Nachdem das Feuer rasch gelöscht und damit ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert war, fand ein Trupp der Feuerwehr die leblose Frau im Schlafzimmer.

Vier Einsatzkräfte brachten die Bewohnerin nach oben und übergaben sie dem Rettungsdienst, der nur noch den Tod der 58-Jährigen feststellen konnte.

Die Kellerwohnung wurde bei dem Brand stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro. Die Wohnung hat einen separaten Eingang, so dass kein Rauch in die darüber liegenden Wohnungen im Erd- und Obergeschoss gelangen konnte.

Wer gestern früh an dem Haus vorbeifuhr, konnte kaum erahnen, welche Tragödie sich ein paar Stunden vorher dort zugetragen hatte. Die Kästen der aufgesetzten Rollläden waren etwas in Mitleidenschaft gezogen und die Fassade verrußt. Ansonsten deutete von außen nichts auf den Brand hin.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen.