Trainingsbetrieb soll mit FSJ-lern verstärkt werden

Ein Erfolg war das Fußball-Camp, das der Fußballverein in der Harbig-Halle ausrichtete.

Im Januar führte der FV 08 Hockenheim ein Fußball-Camp für 20 Teilnehmer zwischen sechs und zwölf Jahren in der Rudolf-Harbig-Halle durch. Das Camp ging von mittwochs bis freitags, jeweils von 9 bis 14 Uhr samt Mittagessen. Bei der Veranstaltung stand der Spaß an der Bewegung und am Spielen im Freien im Vordergrund. Die Trainer Sebastian Filbert, Jannick Geiss, Tim Leyendecker, Sebastian Golob und Matthias Filbert sowie die Kinder hatten sehr viel Spaß beim Wintercamp.

Während der drei Tage wurden unter anderem das DFB-Sportabzeichen und mehrere Wettbewerbe durchgeführt. Am Ende des Fußball Camps wurden die Sieger der Wettbewerbe geehrt und ein Abschluss-Turnier durchgeführt.

Der FV 08 bietet erneut zwei FSJ- Plätze (Freiwilliges Soziales Jahr) für Freiwillige im Alter von 16 bis 27 Jahre an. Ab August startet der FV in Kooperation mit der Hubäckerschule mit dem Freiwilligendienst im Sport (FSJ) und ab September mit dem FSJ im Verein. Beim Freiwilligendienst im Sport und Schule (FSJ) werden 70 Prozent der Tätigkeit in der Hubäckerschule geleistet.

Die Tätigkeit besteht in der Unterstützung von außerunterrichtlichen Angeboten im Bereich Bewegung, Spiel und Sport. Die anderen 30 Prozent werden beim FV direkt geleistet. Dort unterstützt der Freiwillige beim Trainingsbetrieb, bei Turnieren und Wettkämpfen.

Der zweite Vorsitzende, Matthias Filbert, will mit der neuen Stelle die gute Kooperation zwischen dem Verein und der Hubäckerschule weiter intensivieren. Der FV zahlt die Kosten für das FSJ und führt das Bewerbungsverfahren durch.

Bis April sind Bewerbungen an Matthias Filbert (vorstand2@fv08.de) oder an FV Hockenheim, Emil von Behring-Weg 10; 68766 Hockenheim, zu richten.