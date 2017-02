Trio kommt dem Aufstieg immer näher

Hockenheim. Alle Mannschaften der Schachvereinigung 1930 waren in der sechsten Spielrunde auf Verbandsebene erfolgreich und unterstrichen damit ihre Aufstiegsambitionen. In der Verbandsliga besiegte Hockenheim II den SK 1879 HD-Handschuhsheim mit 5:3 und festigte die Tabellenführung. Die Punkte holten: GM Dennis Wagner (1), IM Tomislav Bodrozic (remis), FM Alexander Postoev-Birkenberg (1), IM Mihail Nekrasov (1), Joel De Silva (1) und Kaan Firat (remis). E

Primus Hockenheim III errang in der Bereichsliga Nord 1 gegen die Zweite des SK 1879 HD-Handschuhsheim einen 5,5:2,5-Sieg. Die Zähler holten Dr. Mathias Krause, Dieter Auer, Manfred Werk sowie Philipp Enders mit Siegen. Je ein Remis steuerten Ben-Ali Heidarnezhad, Thomas Löchel und Jürgen May bei.

Vierte mit deutlichstem Erfolg

Einen 5,5:2,5-Auswärtssieg erreichte Hockenheim IV in der Bezirksklasse beim SC 1953 Friedrichsfeld und behauptete damit den zum Aufstieg berechtigenden zweiten Tabellenplatz. Die Punkte holten: Prof. Dr. Bernd Straub (1), Gerold Rocholz (1), Michael Fricke (remis), Christian Würfel (1), Steffen Bartsch (remis), Günter Auer (1) und Daniel Saxer (remis).

In der Kreisklasse B war Hockenheim V beim SK Großsachsen III mit 4:2 erfolgreich und behauptete Platz drei, kann aber den Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Armin Jung (1), Marvin Baumgärtner (1), Daniela Brückner sowie Franz Debus-Jäger (je kampflos) punkteten.

Am heutigen Freitag um 17.30 Uhr beginnt das Jugendschach in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. mw