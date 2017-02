Türkei nicht der „Türsteher Europas“

"Türkei quo vadis?" Diese Frage stand im Mittelpunkt eines vom Schwetzinger Grünen Landtagsabgeordneten Manfred Kern initiierten Diskussionsabends in Hockenheim. Eingeladen hatte er den Bundestagskandidaten von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, Dr. Danyal Bayaz, der sich im voll besetzten "Rondeau" den Fragen der türkischstämmigen Anwältin Arzu Kazak stellte und mit dem Publikum diskutierte.

Deutlich wurde dabei, dass die Türkei für Deutschland und Europa eine enorme Bedeutung hat, nicht nur als Mitglied der G 20 und der NATO, teilen die Grünen mit. In Deutschland leben auch rund drei Millionen türkischstämmige Mitbürger, die sich dem Land am Bosporus verbunden fühlen. Bayaz führte eindringlich vor Augen, dass das Land in einer tiefen Krise steckt.

Zwar habe Staatsoberhaupt Erdogan unter den Türken und Türkischstämmigen im Ausland viele Sympathisanten - nicht zuletzt, weil der aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammende Erdogan der kemalistischen Elite den Kampf angesagt und während seiner Amtszeit starke Verbesserungen für die sozial Schwächeren und die Mittelschicht auf den Weg gebracht hatte.

Dem gegenüber stehe jedoch die aktuell schlechte Menschenrechtslage mit über 50 000 Inhaftierten, davon mindestens 150 kritische Journalisten. Kaum noch stattfindende Investitionen aus dem Ausland und eine zusammenbrechende Tourismusindustrie seien neben der Flüchtlingsproblematik Schwierigkeiten, die auf das Konto des Staatsoberhaupts gingen.

Aber auch die Bundesrepublik mit Kanzlerin Merkel sieht Bayaz in der Verantwortung. Die Türkei als "Türsteher" für Europa zu missbrauchen, sieht er als sehr bedenklich. Die flüchtlingsfreundliche Türkei gebe derzeit immerhin über drei Millionen Geflüchteten Schutz. Verhandlungen über Visaerleichterungen dürften seiner Ansicht nach nicht mit dem Flüchtlings-Deal verbunden werden.

EU-Mitgliedschaft in weiter Ferne

Bayaz mahnte mehr Ehrlichkeit gegenüber der Türkei an. Das Assoziierungsabkommen bestehe seit 1963 und Beitrittsverhandlungen fänden seit 2005 statt. Man könne nicht über Jahrzehnte verhandeln, ohne klar und präzise auch Negatives sofort zu äußern. Die mögliche Einführung der Todesstrafe sei ein "No-Go" und schließe die Mitgliedschaft in der EU aus. Bayaz sieht diese nach dem aktuellen Stand der Dinge für mindestens zehn bis 15 Jahre in die Ferne gerückt.

Rolle als Musterbeispiel verloren

Zutiefst bedauerlich sei, dass die Türkei ihre Rolle als Musterbeispiel dafür verloren habe, dass Demokratie und Wirtschaft auch in einem vorwiegend muslimischen Land funktionieren können.

Sehr lebhaft wurde auch die aktuelle Situation der türkischen Community in Deutschland diskutiert. So wurde die Frage aufgeworfen, wieso Türkischstämmige der dritten Generation an Pro-Erdogan-Demonstrationen teilnehmen und sich dabei mehr mit dem Land ihrer Vorfahren zu identifizieren scheinen als mit Deutschland.

Bayaz verwies auf den Integrationsprozess, der zu Unrecht als abgeschlossen betrachtet werde. Das Thema Integration müsse auch für Menschen mit türkischen Wurzeln wieder eröffnet werden, sonst "verlieren wir Leute".

Fühlten sich die Menschen hier durch die Mehrheitsgesellschaft nicht willkommen oder sozial benachteiligt, wäre es sehr verlockend, sich Populisten wie Erdogan zuzuwenden, die sie mit offenen Armen willkommen hießen. Bayaz unterstrich die grüne Forderung nach der Entkopplung von Herkunft und Bildung als Schlüssel für bessere Chancen für jeden.

Die Diskussion mit dem Publikum fiel nach Angaben der Grünen sehr lebhaft und konstruktiv aus. Dabei standen auch die Religion und der Islam im Deutschland zur Debatte. Der Bundestagskandidat positionierte sich klar zur Religionsfreiheit.

Auch wenn die integrative Leistung eines Verbandes wie des schon 1984 gegründeten Dachverbandes der türkischen Moscheegemeinden DITIB zu würdigen seien, so dürfe es dennoch keine strukturelle und finanzielle Abhängigkeit einer Religionsgemeinschaft in Deutschland vom Ausland geben.

Predigten auf Deutsch halten

Manfred Kern kritisierte, dass aktive muslimische Geistliche kaum oder gar kein Deutsch sprächen und alle vier bis fünf Jahre ausgetauscht würden. Auch sollten Predigten in deutscher Sprache stattfinden, denn nicht nur Türkisch sprechende Muslime hätten ein Recht darauf, die Predigten zu verstehen, sondern vielmehr alle hier lebenden Personen muslimischen Glaubens. zg