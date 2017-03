Umgestaltungam Messplatz geht weiter

Die Umgestaltung des Messplatzes im zweiten Bauabschnitt steht im Mittelpunkt der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 29. März, 18 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Die Gestaltung wird vorgestellt und ein Maßnahmenbeschluss getroffen.

Zu Beginn der umfangreichen Tagesordnung wird Stadtrat Michael Gelb verabschiedet. Der Fraktionsvorsitzende von FDP/LfH scheidet nach über zwölf Jahren freiwillig aus persönlichen Gründen aus dem Amt.

Nach der Änderung des Bebauungsplans "Birkengrund III, Abschnitt A", der Neufassung der Kostenersatzsatzung und Aufwandsentschädigungssatzung der Feuerwehr hat sich der Rat mit landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten in verschiedenen Bereichen der Stadt, der Vergabe von Postdienstleistungen, dem Betreuungsangebot an Grundschulen im Rahmen der verlässlichen Grundschule, die kommunale Nachmittagsbetreuung und der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in Reilingen zu befassen.

Wie wird HMV bezuschusst?

Die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Schülerbeförderung der Realschule steht am Mittwoch ebenso auf der Agenda wie die Bezuschussung des Hockenheimer Marketing-Vereins, die Termine der verkaufsoffenen Sonntage (Frühlingsfest im Talhaus), die Umsetzung eines öffentlichen und kostenlosen W-lan-Netzes, die Umstellung des städtischen Haushalts auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 1. Januar 2020 und die Prüfung der Bauausgaben von 2010 bis 2014 durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Die Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung, Mitteilungen und Anfragen beenden den öffentlichen Teil der Zusammenkunft, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. hs