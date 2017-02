Umzug vor den Sommerferien

Das Landratsamt kann so langsam das Umzugsunternehmen für die Louise-Otto-Peters-Schule bestellen. Der Wechsel auf die andere Seite der Schubertstraße kann noch vor den Sommerferien erfolgen, denn der Neubau liegt weiter gut im Zeitplan, teilt Bauleiterin Rebecca Schell vom Schwetzinger Büro Roth.Architekten auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Fortschritt vollzieht sich im Wesentlichen im Inneren des Zehn-Millionen-Euro-Projekts des Rhein-Neckar-Kreises.

Dort sind die Trockenbau-Arbeiten abgeschlossen, erläutert Architektin Rebecca Schell, alle Decken seien geschlossen. Im Obergeschoss seien auch die Malerarbeiten beendet. Dort waren die abgehängten Gipskarton-Loch-Decken zu streichen sowie alle Wände zu tapezieren und zu streichen.

Sortierarbeit für den Elektriker

"Der Elektriker ist an allen Ecken unterwegs und montiert Steckdosen, Schalter, Leuchten - und sortiert eine Menge Kabel", sagt die Bauleiterin augenzwinkernd mit Blick auf die kilometerlangen Leitungen des High-Tech-Baus, der die erste nach dem "Effizienzhaus Plus"-Standard gebaute Schule Deutschlands werden und mehr Energie liefern als verbrauchen soll.

Der Bodenleger hat damit begonnen, rund 2500 Quadratmeter Linoleum-Belag zu verlegen. Wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, werden die Systemtrennwände auf den fertigen Bodenbelag gestellt und alle Türen sowie Einbaumöbel installiert.

Der Fliesenleger ist derzeit in den Treppenhäusern am Werk, im Anschluss in der Aula, wo bisher das Gerüst für die Malerarbeiten stand.

Ab Ende April läuft Technik an

Wenn auch noch die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume, der Einbau der Lehrküche, die Montage der Tafeln und ähnliche Aufgaben erledigt sind, beginnt voraussichtlich Ende April die Inbetriebnahme der Technik. Als Modellprojekt soll die LOP-Schule Erkenntnisse für die Optimierung von Energiemanagement und Technologien liefern.

An der Fassade auf der Gartenseite wird die Dübelung der Dämmplatten fortgesetzt. Die Klinker-Arbeiten, die dem Neubau sein endgültiges Äußeres verleihen, können aber erst starten, wenn zuverlässig frostfreie Temperaturen herrschen. Danach sieht es in den nächsten Tagen nicht aus. Sollte es länger frostig bleiben, hat die beauftragte Firma laut Rebecca Schell aber auch dafür eine Lösung parat.