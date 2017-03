Ungebremste Herzen der Zuhörer erobert

"Schöne Mannheims" - hier treffen sich stimmgewaltige Frauenpower, Wortspielereien, Ironie, Situationskomik und allerhand mehr auf der Bühne, um dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu bescheren. So auch am Samstagabend in der Stadthalle, wo die Schönen mit ihrem Programm "Ungebremst" Station machten. Dabei setzte sich fort, was seit 2011 deutschlandweit zu einem Trend geworden ist: volles Haus und ein begeistertes Publikum. Das Quartett ist aus der hiesigen Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken und hat sich längst überregional einen Namen gemacht.

Ihr Debüt feierten die "Schöne Mannheims" mit dem Musik-Kabarett-Programm "Hormonyoga" - ein amüsantes Trainingsprogramm für die Lachmuskulatur und ein Beitrag zur Tiefenentspannung. Mittlerweile machen die Schönen bereits mit den Folgeprogrammen "Ungebremst" sowie "Entfaltung" die Bühnen des Landes unsicher. Drei Bühnenprogramme in fünf Jahren! Das macht so schnell keiner nach, zeigt aber deutlich, welch Senkrechtstart die Damen hinlegten.

Zahlreiche Auftritte absolviert

Der Bühnenerfolg bescherte ihnen zahlreiche weitere Auftritte im Radio und Fernsehen. So fanden sie sich wieder in der WDR-Sendung "Ladies Night"; der Berliner Radiosender "Multicult" widmete ihnen gleich eine ganze Sendung. Weiter portraitierte der SWR in der Reihe "Nachtkultur" den Werdegang des Quartetts, um nur wenige der Rundfunk- und TV-Stationen zu nennen.

Wer aber verbirgt sich hinter den Schönen Mannheims? Zusammengefunden haben sich die drei Sängerinnen Anna Krämer, Smaida Platais sowie Susanne Back. Exzellente Unterstützung am Klavier erhalten sie von Stefanie Titus.

Gemeinsam bieten sie eine vielseitige Unterhaltung wie sie selten zu finden ist: Mal mit klassischer italienischer Arie, schwedischem Pop, französischem Chanson oder gar hebräischem Folk, vieles davon sogar aus eigener Feder - es gibt nichts, was sie nicht können. Mit dieser Herangehensweise nähern sie sich alltagsnahen Themen, mal skurril, mal (selbst-)ironisch, stets stimmgewaltig und ausdrucksstark.

"Ungebremst" eroberten die vier Damen am Samstagabend die Herzen des Publikums. Die Vorfreude auf das Quartett war den zahlreichen Besuchern bereits im Vorfeld anzumerken und sie sollten nicht enttäuscht werden. "Ungebremst" ging es rein ins Vergnügen, ein Song folgte dem nächsten, stets abwechslungsreich mit eigenem Charakter, facettenreich, wie auch das Leben.

Eben noch befand sich das Publikum in der Verkehrserziehungssendung "Der 7. Sinn", kurz darauf tauschte sich die "Mütter-Mafia" über ihren lieben Nachwuchs aus und selbst für Dessous-Werbung sorgten die Schönen auf unterhaltsamste Art und Weise. Der "Navi-Song" erinnerte humorvoll an die ein oder andere (Irr-)Fahrt dank dem selbigen Gerät und wer hätte gedacht, dass es möglich sei, online einen Flug für nur 50 Cent zu buchen?

Leise Töne kommen an

"Ungebremst" sorgten die vier Schönen mit ihrem komödiantischen Talent durch bewusst erzeugte Disharmonie und dennoch in vollster Harmonie für Lacher. Die leiseren und nachdenklich stimmenden Töne, meist als Solo eingebracht, kamen jedoch nicht weniger gut bei den Zuschauern an, sorgten diese doch für einen angenehmen Kontrast an diesem Abend.

Für die Schönen, aber auch für die Gäste, war der Abend ein voller Erfolg, was der langanhaltende und lautstarke Applaus deutlich machte. Für diesen bedankten sich die Damen gerne mit einem "kuscheligen Nachschlag", damit der Beitrag über das nasse, graue und winterliche Wien dem Zuschauer nicht gar so sehr zusetzen möge.

Klare Botschaft des Abends: Das Leben und sich selbst nicht zu ernst nehmen. Wie gut, dass das Quartett bereits mit dem dritten Bühnenprogramm tourt. Sicher haben viele Besucher Lust bekommen, dieses ebenfalls zu besuchen und dort die volle "Entfaltung" zu finden.