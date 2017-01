Unter neuer Regie kräftig feiern

Fasnachtszug, Hockenheimer Mai, Kerwe und Frühlingsfest, Sommertagszug, Oktoberfest, Hockenheimer Nacht der Musik, verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt oder Hockenheimer Advent: Der Hockenheimer Marketing Verein lädt mit diesem Veranstaltungsreigen, den er erstmals komplett selbst veranstaltet, alle Bürger und Gäste zum Feiern in die Rennstadt ein.

Los geht es im Februar mit dem Fasnachtszug, der sich wieder farbenfroh durch die Innenstadt schlängelt. Am Samstag, 25. Februar, um 13.31 Uhr startet der bunte Lindwurm durch die Innenstadt - Frohsinn und gute Laune sind hier mit im Gepäck, wenn die bunten Wagen, Musik- und Fußgruppen mit einem kräftigen "Ahoi" begrüßt werden.

Kinder vertreiben den Winter

Die Termine in der Übersicht 25. Februar um 13.31 Uhr: Fasnachtszug. 2. April: Sommertagszug. 22. bis 25. April: Frühlingsfest. 23. April: erster verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. 19. und 20. Mai: Hockenheimer Mai. 18. Juni: zweiter verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt anlässlich des "Ochinheimer Mittelaltermarkt" (17. bis 20. Juni). 29. September: Hockenheimer Nacht der Musik. 30. September bis 3. Oktober: Kerwe. 1. Oktober: dritter verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und Oktoberfest. 1. bis 3. Dezember: Hockenheimer Advent.

Den Winter aus Hockenheim vertreiben am 2. April Hunderte von Kindern, die mit ihren bunten Kostümen durch die Innenstadt bis in den Gartenschaupark ziehen und dort symbolisch den großen Schneemann verbrennen. Und wenn dann der Frühling in Hockenheim Einzug hält, ist auch das Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt nicht mehr weit: Viel Spaß für Jung und Alt gibt es vom 22. bis 25. April auf dem Marktplatz bei Autoscooter, gebrannten Mandeln und mehr.

Beim verkaufsoffenen Sonntag am 23. April von 13 bis 18 Uhr gibt es wieder vieles zu entdecken, das eine oder andere Schnäppchen ist auch dabei. Die Besucher können sich überraschen lassen von den vielfältigen Aktionen der Geschäfte mit Gewinnspiel, besonderen Aktionen und haben viel Zeit zum Stöbern.

Keine Zeit für Langeweile kommt auch im Mai auf: Das Traditionsfest der Rennstadt, der Hockenheimer Mai, findet am 19. und 20. Mai zum ursprünglichen Termin statt. Los geht es am Freitagabend mit dem gemütlichen Maidorf an der Zehntscheune. Das große Straßenfest mit Kinderprogramm, vielen Ständen und mehreren Live-Musik-Bühnen am Abend setzt am Samstag den krönenden Abschluss. Die Anmeldeunterlagen für Vereine, Firmen und Privatpersonen liegen in der HMV-Geschäftsstelle zur Abholung bereit.

Vom 17. bis 20. Juni wird im Gartenschaupark beim "Ochinheimer Mittelaltermarkt" Geschichte lebendig. Lebendig ist es dann auch in der Innenstadt: Der verkaufsoffene Sonntag am 18. Juni verspricht wieder Menge Spaß und Unterhaltung.

Nacht der Musik läutet Herbst ein

Den Auftakt für die traditionelle Kerwe macht erneut die "Hockenheimer Nacht der Musik" am 29. September. Auf dem Marktplatz geht es wieder rund vom 30. September bis 3. Oktober mit der Kerwe. Und pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt am 1. Oktober wird zünftig Oktoberfest gefeiert mit vielen Überraschungen, Musik und Genuss für Leib und Seele.

Krönender Abschluss des Festjahrs ist der stimmungsvolle Hockenheimer Advent, der vom 1. bis 3. Dezember auf dem Marktplatz und in der Stadthalle gefeiert wird. Alle Termine vorbehaltlich Änderungen. sr