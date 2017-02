Ein Brand in einer Küche verursachte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kollmerstraße gestern Abend einen Sachschaden von 60 000 bis 80 000 Euro. Die Scheiben waren geplatzt, Rollläden geschmolzen. In der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, niemand zu Hause.

Ein aufmerksamer Nachbar, der den Qualm bemerkte, alarmierte die Feuerwehr. Die räumte umgehend das völlig verqualmte Haus.

Die Sanitäter versorgten eine Person im Rettungswagen. Nach ersten Erkenntnissen war vergessenes Essen auf dem Herd die Ursache für den Brand. az