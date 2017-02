Verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Vertrauen wieder zurückgewinnen und dem "Rondeau" den Stellenwert zu verschaffen, den es einmal hatte: Dies ist das erklärte Ziel der Stadthallen-Betriebs GmbH, die die Gastronomie ab März selbst wieder übernimmt. "Wir müssen Altlasten abbauen, das ,Rondeau' neu aufbauen und wieder zur guten Stube machen", gab Geschäftsführer Walter Rettl, der zum 31. März altersbedingt aus dem Amt scheidet und in den Ruhestand geht, die Marschrichtung vor. Rettls Nachfolger Rainer Weiglein (seit 1. Januar bei der Stadthalle tätig) soll's mit seinem Team richten.

Laut Weiglein, der aus der Gastronomie/Hotellerie kommt, habe man bereits Mitarbeiter requiriert. Er bezeichnete gute Küche und Service als das A und O: "Das, was wir machen, wollen wir gut machen." Er meinte damit regionale Gerichte mit frischen Produkten zu fairen Preisen.

"Haben Notbremse gezogen"

Walter Rettl nahm bei der gestrigen Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund: "Hinsichtlich der Gastronomie tritt Rainer Weiglein ein schweres Erbe an." Der Geschäftsführer teilte mit, dass es mit dem derzeitigen Pächter (bis 28. Februar) einfach nicht mehr weiter ging. Er habe sich nach zwei Jahren Beschäftigung bei seinem Vorgänger um dessen Nachfolge beworben, ein schlüssiges Konzept vorgelegt und die Gastronomie zum 1. Februar 2016 übernommen. Schnell sei jedoch klar geworden, dass etliches nicht so laufe, wie zugesagt. Man habe dem Pächter dies im August mitgeteilt und ihn gebeten, die Dinge zu ändern. Passiert sei nichts, so Rettl: "Deshalb haben wir die Notbremse gezogen und einen Aufhebungsvertrag gemacht."

Bessere Kooperation mit Hotel

Zunächst, so Rettl, habe man sich mit dem Gedanken getragen, die Gastronomie wieder zu verpachten. Parallel zu diesen Überlegungen habe man erste Gespräche mit Rainer Weiglein als neuen Geschäftsführer geführt. Aufgrund dessen Erfahrung und Kompetenz sei dann klar geworden, das "Rondeau" wieder selbst zu führen.

Dies habe, so Rettl, einen weiteren Vorteil. Bisher sei die Stadthalle zwar als einheitliches Tagungszentrum vermarktet worden, im Boot waren aber drei unterschiedliche Partner: Stadthalle, Gastronomie, und Hotel. Jetzt sei ein Partner raus, wovon sich Rettl eine bessere Zusammenarbeit mit dem Hotel verspricht.

Rainer Weiglein wird sich also nicht nur um alle Belange der Stadthalle kümmern, sondern auch für die Geschicke des hauseigenen Restaurants verantwortlich sein. Unterstützt wird er dabei vom altbewährten Team der Stadthalle, einigen erfahrenen "Rondeau"-Mitarbeitern sowie einigen neuen Küchen- und Servicekräften.

Wiedereröffnung des "Rondeau" (bereits gebuchte Veranstaltungen werden auch vorher bewirtet) ist am Montag, 13. März. Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 15 bis 23 Uhr. Ab 15 Uhr soll es täglich frischen Kuchen geben, von 17 bis 22 Uhr ist die Küche geöffnet.

Neue Veranstaltungsreihe

Das neue Konzept beinhaltet eine eigene Veranstaltungsreihe unter dem Titel "Rondeau Events". Dabei werden im Wechsel verschiedene Themenveranstaltungen angeboten. Von März bis Juli stehen drei Themenveranstaltungen monatlich mindestens einmal auf dem Plan. So gibt es erstmals einen "Tanztee" am Mittwoch, 5. April, und "Dinner & Dance" debütiert am Donnerstag, 13. April.

Starten wird die Reihe mit "Rondeau live" am Freitag, 24. März. Ab 20 Uhr gibt es hausgemachte Musik von und mit "Paule Panthers Groove Club". An diesem Abend soll auch die offizielle Neueröffnung des "Rondeau" unter Leitung der Stadthallen-Betriebs GmbH mit den Hockenheimer Bürgern bei freiem Eintritt gefeiert werden.