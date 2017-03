Verstärker „Olga“ sorgt für Nostalgie im High-Tech-Zeitalter

Altlussheim. Wer die Räumlichkeiten des Fachgeschäftes Siegmann im Herzen des Altlußheimer Industriegebietes betritt, erlebt mehr als nur ein breites Angebot hochmoderner Geräte der Unterhaltungselektronik. Die großzügigen Räumlichkeiten strahlen eine angenehme Atmosphäre aus, bei der ein wenig Nostalgie nicht zu kurz kommt und in denen verdeutlicht wird, wie der Wandel sich in der Unterhaltungselektronik vollzogen hat.

"So ein paar historische Geräte sind schon ein interessanter Blickfang", strahlt Firmenchef Guido Siegmann und weist darauf hin, wie edel und auch ästhetisch die alten Radioapparate und Musiktruhen aus den 50er Jahren wirken.

Individuelle Wünsche

Dies alles sorgt für den etwas anderen "ersten Eindruck" beim Betreten des renommierten Fachgeschäftes, im Mittelpunkt steht natürlich die große Auswahl an hochmodernen Geräten der Unterhaltungselektronik. Ergänzend dazu gehört der Satellitenbau zum Siegmann'schen Angebotsrepertoire.

"Wir wollen nicht nur zeigen, was es alles gibt, wir wollen auch beraten", geht Guido Siegmann auf einen Pluspunkt seines Unternehmens ein. "Wir sprechen über die individuellen Wünsche und Vorstellungen des Kunden , machen ihm dann Vorschläge und haben vielleicht auch neue Ideen, so dass der Kunde schließlich das Gerät erhält, das für ihn optimal ist". Dies sehen Siegmann und sein kompetentes Team als Grundvoraussetzung für die Zufriedenheit der Kunden, hinzu kommt natürlich auch, dass bei Bedarf Reparaturen bei Elektronikgeräten durchgeführt werden, was seitens der Kunden sehr geschätzt wird.

Und weil Guido Siegmann schon lange weiß, dass viele Menschen auch gerne, wie er selbst, Kaffee trinken, ist sein Unternehmen auch ein Fachgeschäft für Kaffeemaschinen. "Wir präsentieren Kaffeevollautomaten aller namhaften Marken", fasst Guido Siegmann zusammen und ergänzt: "Unsere Kunden schätzen es natürlich auch, das sie im Falle einer notwendigen Reparatur ebenfalls zu uns kommen können, der Service wird bei uns nämlich groß geschrieben".

Akustische Spezialität

Im Hause Siegmann gibt es aber noch eine weitere akustische Spezialität, die in so manchen Wohnzimmern bundesweit zu hören ist: den klassischen Röhrenverstärker "Olga". Dieses ganz individuelle Gerät, inzwischen in der vierten Generation gebaut, hat Guido Siegmann mit seinem Team selbst entwickelt. In sämtlichen Fachzeitschriften wurde "Olga IV" getestet und hat stets optimale Bewertungen erhalten. Dies freut Guido Siegmann, er fügt aber hinzu: "Kein Testbericht ist so gut wie das eigene Gehör" und er lädt deshalb Interessenten immer wieder gerne ein, spontan diese neue Klangdimension selbst in Altlußheim vor Ort zu erleben.

Am besten sei es, ergänzt Siegmann, wenn jemand ein paar eigene Lieblings-CDs mitbringe und sie sich dann über den Röhrenverstärker anhört. Dieser spezielle Klang hat "etwas Raumfüllendes, ohne aufdringlich zu sein", ist Siegmann überzeugt und fügt augenzwinkernd hinzu: "Diese Töne müsste man streicheln können."

Diese Röhrenverstärker sind nicht nur klanglich, sondern auch vom Design her extravagant. Hier können Kundenwünsche beim Äußeren noch berücksichtigt werden. Das individuelle Fachgeschäft mit den vielseitigen und ungewöhnlichen Angeboten und dem schlichten Namen "Radio Siegmann" ist längst weit über die Region hinaus zu einem Begriff geworden als ein Unternehmen, dass Tradition und Fortschritt ideenreich und zukunftsweisend verbindet. Allein schon Information und Beratung werden hier zu einem Erlebnis, Guido Siegmann ist der persönliche Garant dafür. ba