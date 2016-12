Viel Raum zum Drehen im Takt der Musik

Hockenheim. Die neue Tanzschule ist fertig! Wolfgang und Regina Feil konnten am Sonntagabend viele Gäste zur Einweihung der neuen Räume im Mörscher Weg 6 begrüßen. Nachdem alle mit einem Glas Sekt versorgt waren, griff Wolfgang Feil zum Mikrofon und bat alle in den großen Tanzsaal, der mit vielen bunten Scheinwerfen in Szene gesetzt war.

Kurz umriss Feil die Bauphase, die im Februar dieses Jahr startete. Großen Dank zollte er dem Architekten und dessen Mitarbeitern sowie den Handwerkern aller Gewerke, die Hand in Hand und mit viel Teamgeist dazu beigetragen haben, dass jetzt eine moderne Tanzschule entstanden ist, die keine Wünsche offenlässt. "Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, hier und da ein bisschen Licht und Deko", schmunzelte Wolfgang Feil.

Architekt Jürgen Trapp lobte besonders die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Hockenheimer Bauamt. Zum Schluss etwas Stress und Hektik seien normal, aber der Dialog mit den Handwerkern vor Ort war stets harmonisch und effektiv.

Bürgermeister-Stellvertreter Klaus Zizmann hatte seine Gratulationsrede in Reimform verfasst und schloss mit den Worten: "Tanzt mit diesem Haus jetzt in die Champions League".

Die drei Tanzsäle können mit verspiegelten Trennwänden je nach Bedarf größer oder kleiner gemacht werden. Wolfgang Feil bestand auf einer Raumhöhe von vier Metern, die Aktustikdecke sorgt für optimalen Raumklang. Es wurden bestimmt fünf Kilometer Kabel verlegt und die Fläche von insgesamt 560 Quadratmeter sorgt für reichlich Platz. Die Bauherren haben sich für einen gefederten Tanzboden entschieden, informierte das Architekturbüro. Sehr gelenkfreundlich für alle Altersklassen.

Neuste Technik installiert

Natürlich wurde innovative Licht- und Tontechnik installiert, so dass nun das Tanzen ein wirkliches Rundum-Vergnügen ist. Die Räume sind klimatisiert, auch bei sommerlichsten Temperaturen ist Tanztraining künftig sehr angenehm. Das "tanzende" Dach, so genannt, weil es nicht in einer durchgängigen Fläche gebaut wurde, ist durch Oberlichter durchbrochen, die für gute Belüftung und zusätzliches Tageslicht sorgen.

Gegenüber der Tanzsäle ist ein großzügiger Loungebereich mit Bar entstanden, wo die Gäste sich erfrischen können und auch die Geselligkeit in den Tanzpausen nicht zu kurz kommt.

Im dritten Tanzsaal war ein großzügiges Fingerfood-Buffet aufgebaut worden, das gehört zu einer Einweihungsparty dazu und wurde gerne in Anspruch genommen. Die Tanzschule Feil kann bald 25-jähriges Bestehen feiern und fast genauso lange gibt es den "Boogie-Kreis", dessen tanzbegeisterte Teilnehmer für eine ausgelassene Tanzeinlage sorgten. Fliegende Petticoats und mitreisende Boogiemusik begeisterten die Besucher und es gab viel Applaus für die Darbietung. Für eine Gesangseinlage sorgte Sänger Siggi Wosnitzka, der mit jazzig angehauchten Songs á la Michael Bublé für tolle Unterhaltung sorgte.

Tag der offenen Tür geplant

Jenseits des Baustresses feierten die Eigentümer mit Familie, Handwerkern und Stammgästen die gelungene Neuauflage der Tanzschule Feil. Natürlich gab es eine Menge Blumen und Geschenke, vom gesamten Team der Tanzschule wurde Regina und Wolfgang Feil eine große Uhr überreicht und dazu ein kompletter Dienstplan, so dass im Januar der Tanzstundenbetrieb völlig reibungslos weitergehen kann.

Wer sich umsehen möchte oder sein Tanztalent ausprobieren will, die Tanzschule lädt am 7. und 8. Januar zum Tag der offenen Tür ein. Es wird jede Menge Vorführungen und Workshops geben zum Schnuppern und Ausprobieren. Ein Vorsatz fürs neue Jahr: Mehr Sport! Warum nicht mal tanzen gehen?