Viel Schwung in neuen Räumen

Hockenheim. Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres bietet die Tanzschule Feil ihre Kurse nun auch in Hockenheim in ihren eigenen Räumlichkeiten an. Um die zu begutachten, luden Regina und Wolfgang Feil mit ihrem Tanzlehrerteam zum zweitägigen Tag der offenen Tür in den Mörscher Weg ein. An den beiden Tagen standen 13 Showauftritte und Vorführungen sowie 25 Schnupperkurse und Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene auf dem Programm - eine geballte Ladung an Bewegung verschiedenster Art zum Ansehen und Mitmachen also.

Von Kindertanz bis Agilando und von Twostep bis Rock'n'Roll war im Programm sowohl für alle Altersgruppen als auch von langsam bis schnell für jeden Geschmack etwas vertreten. Neun Tanzlehrer sorgten dabei für Erfolgserlebnisse auf dem Parkett, die an den Abenden bei einer Tanzparty für Erwachsene beziehungsweise einer Jugenddisco vertieft werden konnten.

Zwei Tage lang Betrieb

Geworben hatten Regina und Wolfgang Feil für die Veranstaltung, die in dieser Art erstmalig stattfand, unter anderem mithilfe von 30 000 verteilten Prospekten in Hockenheim und Umgebung. Dass die Resonanz darauf so groß war, freute das Tanzlehrerehepaar sehr: "Es war eine gute Entscheidung, das ganze über zwei Tage zu strecken - es war den ganzen Tag über Betrieb und hat sich dennoch gut verteilt", so Regina Feil.

Zu den Besuchern zählten "viele Kunden, aber auch Nicht- oder nun vielleicht Neukunden und Interessierte". Ebenfalls darunter gemischt hatte sich der eine oder andere Wiederholungstäter: "Einige Besucher haben vor 25 Jahren einen Kurs gemacht und waren schon bei der Eröffnung der alten Tanzschule dabei".

Selbst bei Feils das Tanzbein geschwungen hat Jutta Grün dagegen bisher erst einmal, als es in der Elterntanzstunde galt, sich fit für den Abschlussball des Sohnes zu machen. Zum Tag der offenen Tür ist sie gekommen, um sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen. "Vielleicht machen wir ja irgendwann mal einen Kurs", hoffen sie und ihre Schwester Diana Schroth. Ihre Männer hatten sie allerdings nicht zum Mitkommen bewegen können, so dass es beim Zusehen blieb.

Ebenfalls nur zum Schauen gekommen ist Gabriele Seitner aus Reilingen. Sie begleitet ihren Sohn, der inzwischen im Goldstarkurs angekommen ist. "Ich finde es toll, wenn junge Leute am Tanzen interessiert sind", freut sie sich, "das bringt einen sicherlich auch gesellschaftlich weiter". In der neuen Tanzschule sei im Vergleich zur alten vor allem "wesentlich mehr Platz".

Den schätzt auch Birgit Welker, deren inzwischen 14-jährige Tochter schon mit drei oder vier Jahren bei Feils tanzte: "Ich weiß noch, wie wir die Kinder im Winter auf dem Boden umgezogen haben. Jetzt gibt es große Umkleidemöglichkeiten". Ihr Mann Gerd Welker lobt dagegen vor allem die architektonische Umsetzung: "Man kann von fast jedem Punkt aus überall hinschauen". "Das heißt aber auch, dass es keine Ecke gibt, in der man sich verkriechen kann", fügt er schmunzelnd hinzu. Mit Adjektiven wie schön, groß, offen, freundlich und frisch runden die beiden Hockenheimer ihr Fazit ab.

Schauen und mitmachen

Nicht nur zum Schauen, sondern vor allem zum Mitmachen sind Eva und Marius Steinemann sowohl am Samstag als auch am Sonntag mit von der Partie. Selbst der Weg aus Altrip war den beiden da nicht zu weit. "Es hat Spaß gemacht, war aber auch anstrengend", zieht Marius Steinemann nach drei absolvierten Workshops sein Fazit. Für regelmäßige Kursbesuche sei Hockenheim zu weit entfernt, aber die eine oder andere Tanzparty werden die beiden sich zukünftig nicht entgehen lassen. "Die Atmosphäre hier ist super", loben sie nicht nur die neuen Räumlichkeiten, sondern auch das Ambiente.

Auch Susanne Kraft aus Altlußheim, deren Partner einen Tanzkurs absolvieren möchte, nutzt die Schnuppermöglichkeit: "Wir wollen schauen, ob wir einen Grund- oder Fortgeschrittenenkurs machen, also unsere eigenen Fähigkeiten abchecken". Die alten Räumlichkeiten kennt sie durch den Kursbesuch ihrer Tochter im vergangenen Jahr: "Hier ist es schön hell", stellt sie fest.

Tanzschulinhaber Wolfgang Feil zog am Ende der beiden Tage ein positives Fazit: "Es war richtig gut besucht und die Kurse und Workshops wurden gut angenommen". So seien beispielsweise die beiden Twostep-Kurse mit insgesamt etwa 45 Paaren extrem gut frequentiert gewesen und auch sonst seien viele Besucher "nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Mitmachen da gewesen", so Regina Feil. Das habe auch den Tanzlehrern Spaß gemacht. Für die ist nun ab sofort wieder Alltag angesagt - auch wenn es sicher noch eine Weile dauern dürfte, bis alle sich an die noch nicht ganz fertig gestellte Technik und die neue Umgebung gewöhnt haben.