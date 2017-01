Viele Kräfte wirken an der Integration mit

"Bei uns funktioniert's einfach" - so fasst Michael Gelb (kleines Bild) vom Asylnetzwerk die Arbeit der Ehrenamtlichen und der Behörden zusammen, wenn er zum Jahreswechsel um eine Bilanz der Betreuung und Integration von Flüchtlingen gebeten wird. Das positive Fazit, das er gemeinsam mit Franz Villinger und Manuela Offenloch Ende Mai nach einem Jahr der Betreuung gezogen hatte, gilt auch sechs Monate später noch. Trotz deutlichen Anstiegs der Zahlen auf inzwischen rund 600 Flüchtlinge und neuer Herausforderungen, die die Wohnungssuche für die Anschlussunterbringung, die Integration in den Arbeitsmarkt oder der Familiennachzug mit sich bringen, erklärt Gelb im Interview.

Schon bei der Infoveranstaltung im Februar hatten Stadt und Polizei erklärt, dass das Zusammenleben von Flüchtlingen und Einheimischen in Hockenheim und der Verwaltungsgemeinschaft gut und völlig unauffällig läuft. Würden Sie das auch zehn Monate später so sagen?

Michael Gelb: Ja, man muss sagen, bei uns funktioniert's einfach - die Zusammenarbeit von Kreis mit seinen Sozialarbeiterinnen, Ehrenamtlichen und Stadt. Das ist in vielen Orten einfach nicht der Fall. Bei uns ist das Asylnetzwerk als Einheit entstanden, es gibt keine unterschiedlichen Gruppen von Ehrenamtlichen, die sich erst koordinieren müssen. Das merkt man eben.

Wie wirkt sich das aus?

Gelb: Wir haben Arbeitskreise (AK), die es nicht nur auf dem Papier gibt. Es ist natürlich nicht alles perfekt, aber wir sind eng mit der Stadt verbunden über Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, der immer ansprechbar ist und unkompliziert Lösungen findet, das ist Gold wert. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit den Kirchen oder DRK, so dass beispielsweise die Frage nach Räumen für Veranstaltungen wie Sprachkurse nie schwierig ist - oft genügt eine E-Mail.

Durch die neue Gemeinschaftsunterkunft in der Brühler Straße hat sich die Zahl der Flüchtlinge in Hockenheim gegen Ende des Jahres um etwa 200 erhöht. Was hat sich sonst verändert?

Gelb: Manche Angebote in den seit längerem bewohnten Unterkünften wurden weniger nachgefragt, etwa die Film- oder Spieleabende oder die Musikgruppe. Die Bewohner sind zum Großteil schon in Arbeit oder in Sport- und anderen Vereinen integriert. Deshalb zeigt der Arbeitskreis Freizeit mehr Präsenz in der Brühler Straße und verlagert seine Angebote dorthin, wo der Bedarf größer ist. Die anderen Unterkünfte werden aber nicht vergessen, dort macht der Arbeitskreis punktuelle Aktionen, beispielsweise die Winterfeier.

In der Brühler Straße ist sicher auch in Sachen Deutschkurse mehr zu tun?

Gelb: Ja, der Arbeitskreis Bildung hat sich auch neu aufgestellt. Für ihn gab es im Pfälzer Ring auch immer weniger zu tun, weil die Bewohner andere Kurse belegten. Daher liegt der Fokus nun auch auf der Brühler Straße, nach wie vor mit dem Anspruch, das möglichst zielgenau anzubieten, zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung für diejenigen, die Integrationskurse besuchen. Im "Steffele" werden Kinder in Anschlussunterbringung bei den Hausaufgaben und beim Deutschlernen unterstützt.

Gleichbleibend viel zu tun dürfte der Arbeitskreis Arbeit haben, wenn immer mehr Flüchtlinge ihre Anerkennung haben?

Gelb: Da gibt es bei jedem einzelnen Flüchtling relativ viel zu tun. Mit Aufnahmebögen versuchen die Mitglieder, nächste Schritte festzulegen - oft sind das weitere Deutschkurse. Dann kommen die Gespräche mit möglichen Arbeitgebern. Das ist mühselig, aber es bringt viel für die Flüchtlinge. Und es gibt bei Erfolg gute Beispiele für andere, die sehen, dass es sich lohnt, Deutsch zu lernen und sich um Arbeit zu bemühen.

Das Café Komm ist nach wie vor zweimal pro Woche geöffnet?