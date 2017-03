„Viktorianisches Zeitalter ist spannend“

Thematisiert Frauenbildung in ihren Werken: Marlene Klaus. © Fedder

Marlene Klaus ist Autorin von sechs Romanen, darunter drei historische Krimis um die viktorianische Lady Gloria. Soeben erschien der dritte Band der Reihe "Gloria und die Londoner Liebschaften". Wir sprachen mit der 57-jährigen Hockenheimerin und gelernten Buchhändlerin, die am Freitag, 17. März, 19.30 Uhr, in der Zehntscheune liest. Die Veranstaltung ist Teil des Krimifestivals Kurpfalz.

Frau Klaus, in Ihrem neuen Buch wird Gloria wieder einmal wider Willen in einen Kriminalfall verwickelt. Um was geht es denn diesmal?

Marlene Klaus: Lady Gloria hat sich ja der Frauenbildung verschrieben, das klingt bereits im ersten Band der Reihe an, wo sie sich darüber Gedanken macht, einen Frauenbildungsverein zu gründen. Ihre Ägyptenreise im zweiten Band hindert sie an der Weiterverfolgung ihres Plans. Aber nun hat sie es erreicht: Die Feierlichkeit zur Eröffnung des Frauenbildungsvereins ist im Gange, da geschieht ein Mord. Klarer Fall, dass Lady Gloria wieder "ermittelt", denn das Verbrechen geschah in ihren Räumen.

Frauenbildung, das ist auch heute ein interessantes Thema. Wie war die Situation diesbezüglich im viktorianischen Zeitalter?

Klaus: Ich schätze, mangelhaft. Man machte einen Unterschied in der Erziehung von Jungen und Mädchen, wobei letztere ungenügend ausgebildet wurden. Daneben spielten auch die Klassenunterschiede eine Rolle. Ein Arbeitermädchen musste sicher früh im Haushalt helfen oder ebenfalls arbeiten gehen, während eine "höhere Tochter" hauptsächlich Musizieren und Sticken lernte. Doch es gab Schulen und Mädcheninstitute und nicht wenige Frauen ergriffen einen Beruf, wenn ihnen auch kaum mehr zur Auswahl stand als Lehrerin oder Gouvernante.

Was hat Sie überhaupt dazu bewogen, über diese Zeit zu schreiben?

Klaus: Der Anstoß kam von meiner Verlegerin, die eine neue Krimireihe in ihrem Verlag etablieren wollte. Es sollten Krimis sein, die in Sherlock Holmes' Bibliothek gestanden haben könnten. Daher nannte sie die Reihe "Bakerstreet Bibliothek". Sherlock Holmes wohnt ja in der Bakerstreet. Und er ist ein viktorianischer Held. Also war die Vorgabe "viktorianische Zeit". Ich las mich ein und fand die Epoche spannend. Es gab Erfindungen und Entdeckungen auf vielen Gebieten. Mit der Industrialisierung wurde die Eisenbahn und die Dampfschifffahrt aufgebaut. Verkehrsnetze entwickelten sich. Wirtschaftsräume wurden erschlossen, die Suche nach Rohstoffvorkommen gipfelte zum Ende des Jahrhunderts im Imperialismus und Kolonialismus.

Einer der Schwerpunkte liegt in diesem Roman auf der Presse oder genauer formuliert: Frauen und Presse. Warum?

Klaus: Weil es das Werken und Wirken von Frauen ist, das mich zeit meines Lebens beschäftigt und das ich literarisch umsetze. Während der Recherchen zum zweiten Gloria-Band hatte ich zum Thema Zeitungen recherchiert, da ich wissen wollte, was eine englische Lady so las. Dabei stieß ich nicht nur auf ein umfangreiches Angebot an Journalen und Magazinen, die im 19. Jahrhundert für jede Klasse und zu allen erdenklichen Themen wie Pilze aus dem Boden schossen, sondern auch auf eine interessante Frau, die mir verdeutlichte, dass die oben erwähnten Lehrerinnen und Gouvernanten nicht die einzigen berufstätigen Frauen waren. Ich spreche von der amerikanischen Journalistin Nellie Bly, die 1889 in New York aufbrach, um die Reise aus Jules Vernes Roman "In 80 Tagen um die Welt" nachzuahmen. Sie beendete ihre Exkursion nach 72 Tagen in damaliger Rekordzeit im Januar 1890. Das gefiel mir, wie Sie sich sicher vorstellen können.

Sie lassen auch einige Journalistinnen auftreten, die es damals wirklich gegeben hat. Was hat Sie dazu veranlasst?

Klaus: Wie gesagt, das Thema Presse hatte mich seit dem zweiten Band nicht losgelassen und ich wusste von Anfang an, dass darauf ein Schwerpunkt im dritten Band liegen würde, erst recht, als der überaus attraktive Journalist Mr. Morris auftauchte und um eine Rolle im Buch vorsprach. Dann fand ich im Internet einen digitalisierten Original-Text mit dem Titel "Leading Lady Journalists", geschrieben von Mary Frances Billingham. Der Text wurde laut einer Notiz auf dem Deckblatt ehemals in einem Magazin abgedruckt und stammt von 1896. Billingham zollt darin den Journalistinnen ihrer Zeit Respekt. Sie nennt die Namen sowie die Zeitungen, für die die Damen schrieben oder die sie herausgaben. Diesen Vorreiterinnen ihres Berufsstandes wollte ich ein Denkmal setzen und lasse sie im Roman auftauchen.

Als Leser ist man mit der Protagonistin Gloria ja mittlerweile bestens vertraut. Wird es einen weiteren Band geben?

Klaus: Nein, die Reihe ist vorerst abgeschlossen.