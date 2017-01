Vögel am Rhein beobachten

Zum Start in die neue Exkursionssaison besucht der Nabu Hockenheim am Samstag, 4. Februar, den Berghäuser Altrhein südlich von Speyer, der Teil des EU-Vogelschutzgebiets Berghäuser- und Lingenfelder Altrhein ist. Wenn das Wetter einigermaßen trocken ist, bestehen gute Aussichten auf einen artenreichen Vogelspaziergang. Die Leitung der Exkursion übernimmt Guido Waldmann vom Nabu Hockenheim.

Treffpunkt ist um 13 Uhr vor Ort am Parkplatz zur Fähre nach Rheinhausen. Von Speyer kommend führt die Industriestraße entlang des Flugplatzes Speyer bis in den Auwald. Gegenüber der Firma Saint-Gobain ISOVER führt ein Schild "Fähre" rechts zum Parkplatz. Treffpunkt in Hockenheim zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 12.30 Uhr am Schotterparkplatz bei der Feuerwehr in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße 2. Teilnehmergebühren werden nicht erhoben. Wer ein Fernglas oder Spektiv besitzt sollte es mitbringen. Gutes Schuhwerk und warme, wetterfeste Kleidung sind angebracht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Falls sich Änderungen ergeben wird dies auf der Website www.nabu-hockenheim.de/aktuelles/ bekanntgegeben. Bei Fragen erreicht man den Nabu unter vorstand@nabu-hockenheim.de oder Telefon 06205/2 55 05 94. zg