Von A wie Animals bis Z wie Zappa

Ron Mummert, Gitarrist und Bandleader der Beat-Show wird es im Pumpwerk so richtig krachen lassen. © Beatshow

Hockenheim. Nach der furiosen Premiere im Oktober vergangenen Jahres lädt das Kulturhaus Pumpwerk zur Fortsetzung der "Beat-Show special - die Rock-Show" ein. Am Freitag, 17. Februar, ab 20.30 Uhr, heißt es im Pumpwerk: "The Beat goes on." Livemusik vom Feinsten und ein stimmungsvolles Erlebnis für alle sind garantiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Pumpwerks.

Um zeitgenössische Kleidung wird von den Veranstaltern gebeten, vielleicht lässt der eine oder andere Besucher in der Fastnachtszeit ja die Flower-Power-Ära aufleben.

Es war die Zeit ab 1965, als die "Teens und Twens" aus ganz Deutschland einmal im Monat kopfstanden, und zwar jeweils am Samstagnachmittag. Radio Bremen strahlte damals im Fernsehen den "Beat-Club" aus, eine Sendung, in der vorwiegend englische Musikbands live vor dem Studiopublikum ihre Hits spielten und hierbei die jungen Leute geradezu verzückten. Die Stars der damaligen Zeit und ihre Songs sind auch heute noch weltberühmt und haben nichts an Bekanntheit eingebüßt.

Die Hits der 70er live

In seiner "Beat-Show special - die Rock-Show" hat das Künstleren-semble die Hits von Creedence Clearwater Revival (CCR), Alice Cooper, T. Rex, The Hollies, The Animals, The Who, Uriah Heep, The Small Faces, Rolling Stones und vieler anderer Künstler originalgetreu und mitreißend in ihrem Repertoire. Die hochkarätige Showband und ihre Gesangssolisten muss man einfach einmal erlebt haben. Unsterbliche Titel sorgen bei Jung und Alt für "Gänsehaut"-Feeling unter den Zuschauern und eine bleibende Erinnerung an eine Zeit, als die Musik noch von echten Musikern gemacht wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

Tickets zum Preis von 15 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung in Schwetzingen, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim, unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich.