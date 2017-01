In der Stadtbücherei erzählt die Vorlesetante am Samstag, 28. Januar, 10.30 Uhr, die spannende und vergnügliche Geschichte von "Swimmy".

Der kleine, aber kluge Fisch, möchte ins große Meer hinaus. Die kleinen roten Fische haben hingegen Angst vor ihren riesigen Artgenossen. Swimmy ist der Held in dem gleichnamigen Kinderbuch von Leo Lionni, das junge Leser und Zuhörer seit Jahren begeistert.

Swimmy überlegt und überlegt. Und endlich hat er eine Idee: "Ich hab's", ruft er fröhlich, "lasst uns etwas ausprobieren." Schon bald schwimmt der Schwarm kleiner Fische in Form eines Riesenfisches in das weite Meer hinaus. Die Riesenfische wagen nicht, in ihre Nähe zu kommen, und der Schwarm bleibt unbehelligt.

Die Geschichte richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Der Eintritt zu der Vorlesestunde ist frei. zg